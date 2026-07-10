Yıllık 650 bin ton üretim kapasitesine sahip tesis, Modern Karton'un toplam üretim kapasitesini 2 milyon tona çıkararak şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve Türkiye'nin üretim gücüne katkı sağlayacak.

"Türkiye'nin Eren'i" vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Eren Holding A.Ş.; enerji, kâğıt, ambalaj, tekstil, perakende ve çimento başta olmak üzere faaliyet gösterdiği sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlarla ülke ekonomisine katma değer üretmeye, istihdamı desteklemeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor.

Eren Holding'in sürdürülebilir sanayi vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği, Modern Karton’un 6. büyük yatırımı olan Kâğıt Üretim Tesisi'nin (PM6) açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Valisi Sn. Osman Hacıbektaşoğlu, Sn. Milletvekillerimiz Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emir Eren, Modern Karton Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdullah Eren, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yöneticiler ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Modern Karton’un üretim gücünü artıran yeni üretim tesisi, 850 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçirildi. Yıllık 650 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisin devreye alınmasıyla Modern Karton’un toplam üretim kapasitesinin yıllık 2 milyon tona ulaşması hedefleniyor. Bu kapasite artışıyla şirketin hem Türkiye’de hem de global pazarlarda rekabet gücünü daha da artırması öngörülüyor. Tamamı %100 geri dönüştürülmüş atık kâğıt kullanılarak üretim gerçekleştiren tesis; ileri üretim teknolojisi, yüksek verimliliği ve çevre dostu üretim modeliyle öne çıkıyor.

Yeni üretim tesisi, Modern Karton’un sürdürülebilir üretim vizyonunu güçlendirirken, Türkiye kâğıt ve ambalaj sanayisinin dönüşümüne de katkı sunuyor. Tesisin, üretim kapasitesinin yanı sıra kaynak verimliliği, kalite standartları ve çevreye duyarlı üretim altyapısıyla sektörde önemli bir referans noktası olması hedefleniyor.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Türkiye Yüzyılı’nda “daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye” hedefini, sanayimizin tüm sektörlerinde yüksek katma değerli ve rekabetçi üretim anlayışını yaygınlaştırarak gerçek kılmaya kararlıyız.

Gıdadan ilaca, perakendeden e-ticarete kadar geniş bir üretim ekosistemine girdi sağlayan kâğıt ve karton sektörümüz; katma değerli üretimi, geniş ürün çeşitliliği, ihracat kabiliyeti ve geri dönüşüm odaklı yapısıyla Türkiye’nin üretim, yeşil dönüşüm ve kalkınma hedeflerine kıymetli katkılar sunan sektörlerimizden biridir.

Büyüyen ekonomimiz, sanayimizin artan üretim hacmi, perakende ve e-ticaret kanallarındaki hızlı gelişim, sektörümüz için iç pazarda önemli fırsat alanları sunuyor. Sanayimizin farklı kollarının ihracatta elde ettiği yeni başarılar da ambalaj, sevkiyat ve lojistik süreçlerinde kullanılan nitelikli kâğıt ve karton ürünlerine olan talebi artırarak karton sektörümüz için büyüme zemini sunuyor.

Modern Karton’un bugün açılışını gerçekleştireceğimiz yeni üretim tesisi de sanayimizi katma değerli, sürdürülebilir, çevreci ve rekabetçi bir üretim yapısına kavuşturma kararlılığımızın özel sektörümüz tarafında bulduğu güçlü karşılığın en somut örneklerinden biridir.

850 milyon dolarlık bu proje; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğumuzda atılmış önemli bir imzadır.

Atık kâğıdı yeniden ekonomik kıymete dönüştüren, kaynakları daha verimli kullanan ve çevreye duyarlı üretim anlayışını pekiştiren yapısıyla sektörümüzün dönüşümünde önemli bir referans noktasıdır. Yıllık 650 bin ton üretim kapasitesine sahip ve tam kapasiteyle devreye girdiğinde 300 kişilik istihdam oluşturacak bu tesisin şehrimize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren: "Yeni üretim tesisimiz ile Modern Karton’un üretim kapasitesini yıllık 2 milyon ton seviyesine taşırken, Türkiye kâğıt ve ambalaj sanayisinin rekabet gücüne de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yatırımımızla birlikte bugün Zonguldak genelindeki toplam istihdamımız 1.700 kişiye ulaştı. Bu yatırımın ihracat gücümüze de önemli katkı sunacağına inanıyoruz. İhracat gelirimizi iki katın üzerine taşımayı, ihracat yaptığımız ülke sayısını ise 25’ten 37’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Eren Holding olarak ülkemizin üretim gücüne, insan kaynağına ve sanayi potansiyeline güveniyoruz. Yatırımlarımızla; istihdam sağlayarak, ihracatla ülkemize değer kazandırarak, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.