Açılış törenine Site Yönetim Kurulu Başkanı M. Mustafa Tural ve çok sayıda site sakini katıldı.

Hem Keyifli Bir Mola Hem de Gençlere Destek

Özel tasarımıyla büyük beğeni toplayan mekân, haftanın 7 günü hizmet verecek. Menüsünde sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra taze pasta ve kurabiye çeşitleri de yer alıyor.

İşletmesi tamamen site yönetimi tarafından üstlenilen Hilal Kitap Kahve, aynı zamanda anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de öncülük ediyor; mekânda turizm öğrenimi gören öğrencilere iş imkânı sağlanıyor.