Açılış törenine Site Yönetim Kurulu Başkanı M. Mustafa Tural ve çok sayıda site sakini katıldı.

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Hem Keyifli Bir Mola Hem de Gençlere Destek

Özel tasarımıyla büyük beğeni toplayan mekân, haftanın 7 günü hizmet verecek. Menüsünde sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra taze pasta ve kurabiye çeşitleri de yer alıyor.

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İşletmesi tamamen site yönetimi tarafından üstlenilen Hilal Kitap Kahve, aynı zamanda anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de öncülük ediyor; mekânda turizm öğrenimi gören öğrencilere iş imkânı sağlanıyor.

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İstanbul’un yoğun ve kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyen site sakinleri, artık kendi yaşam alanlarının konforunda, dışarıya çıkmaya gerek kalmadan kaliteli vakit geçirebilecekler.