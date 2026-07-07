Hâlihazırda GSMA Yönetim Kurulu Üyesi olan Koç, yeni göreviyle birlikte küresel teknoloji politikalarının şekillendirilmesinde daha etkin rol üstlenecek.

GSMA Teknoloji Grubu; mobil şebekelerin geleceği, ürün ve teknoloji mimarisi, küresel standartların geliştirilmesi, operatörler arası iş birlikleri ve çalışma gruplarının koordinasyonu gibi kritik alanlarda Yönetim Kurulu'na stratejik destek sağlıyor. Koç'un bu göreve seçilmesi, Turkcell'in uluslararası telekomünikasyon ekosistemindeki temsil gücünü daha da artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"Türkiye'nin teknoloji vizyonunu küresel ölçekte temsil edeceğiz"

Göreve ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Ali Taha Koç, GSMA'nın mobil iletişim sektörünün ortak aklını temsil eden en önemli platformlardan biri olduğunu belirterek, bu görevin hem Türkiye hem de Turkcell adına önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Koç, Turkcell'in 25 yılı aşkın süredir GSMA ile güçlü bir iş birliği içinde olduğunu vurgulayarak, şirketin dijital servisler, yapay zekâ, siber güvenlik ve yeni nesil bağlantı teknolojileri alanındaki deneyimini küresel ekosistemle paylaşmaya devam edeceklerini söyledi. Amaçlarının sektör için uygulanabilir ve ortak fayda sağlayan teknoloji çözümlerinin geliştirilmesine katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

Yeni Delhi'deki toplantılara başkanlık edecek

Dr. Ali Taha Koç, yeni görevi kapsamında 5 Ekim 2026 tarihinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek GSMA Teknoloji Grubu toplantılarına da başkanlık edecek.

Toplantılarda mobil iletişim sektörünün teknoloji yol haritası, güvenli ve sürdürülebilir dijital altyapılar, operatörler arasındaki iş birlikleri ve küresel ölçekte birlikte çalışabilirliği artıracak başlıkların ele alınması bekleniyor.

5G ve 6G sürecine yön veren yapı

GSMA Teknoloji Grubu; yeni nesil şebeke mimarileri, ağ dilimleme (network slicing), bulut tabanlı altyapılar, siber güvenlik, kullanıcı rızası yönetimi ve kritik iletişim sistemleri gibi alanlarda küresel standartların oluşturulmasına öncülük ediyor.

Ayrıca yapay zekâ destekli otonom ağ yönetimi, gelişmiş bulut teknolojileri ve uluslararası teknoloji şirketleriyle yürütülen iş birlikleri sayesinde mobil iletişim sektörünün dönüşümüne katkı sağlayan grup, 5G'nin yaygınlaşması ve 6G hazırlık sürecinde de operatörler için yol gösterici bir rol üstleniyor.