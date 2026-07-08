Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenlenen ve en fazla ihracat yapan bin firmanın yer aldığı liste, 26 Haziran’da gerçekleşen ‘İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde açıklandı. Ferrero Fındık, 2025 yılında fındık ve mamulleri sektöründe en çok ihracatı gerçekleştirerek ihracat şampiyonu oldu. Ferrero Grubu’nun çikolatalı ürünlerinde kullanılmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarına tedarik sağlayan Ferrero Fındık’ın 2025 yılındaki toplam ihracatı 375 milyon doları aştı. Ferrero Fındık, Türkiye genel sıralamasında ise 70. oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende, Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın birincilik ödülünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’den aldı. Yaptığı açıklamada, ödüle ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bamsı Akın, Türk fındık sektörü için uzun vadeli bir stratejik ortak ve işveren olarak değer oluşturmaya odaklanmayı sürdürdüklerini belirtti.

Ödüle ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, "Sektörümüzün ihracat şampiyonu olarak bir kez daha ödüllendirilmekten gurur duyuyoruz. Bini aşkın çalışanımız ve tedarikçilerimizle birlikte, Türk fındık sektörü için her gün değer oluşturma amacıyla çalışıyoruz. Bu başarı yalnızca ihracat performansımızın bir göstergesi değil, aynı zamanda Türkiye’deki fındık değer zincirinin gelişimine ve modernizasyonuna yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün de bir yansımasıdır. Daha sürdürülebilir, dayanıklı ve rekabetçi bir fındık sektörünü desteklemek amacıyla tüm ilgili paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.