Depremzede Aileden Teşekkür

Yeni evlerinin anahtarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Sema ve Hacı Altun çifti, duydukları mutluluğu ifade etti. Hacı Altun, "Cumhurbaşkanımız bize, 'güle güle oturun' dedi. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin. Bakanlarımıza da teşekkür ederim. Evimiz çok kaliteli yapılmış. 3+1 bir daireye taşındık ve çok memnunuz" diye konuştu.

"Önceki Evim 2+1’di, Şimdiki Daha Büyük"

Deprem sonrası zor günler geçirdiklerini belirten Sema Altun ise yeni evlerine ilişkin, "Önceki evim 2+1’di, şimdiki 3+1. Çok güzel bir evimiz oldu. Isınması, sıcak suyu her şeyi harika. Bu zorlu süreci atlatmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Bekleyen tüm depremzedelere de Allah nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Yeni Konutlar Güvenlik ve Konfor Sunuyor

Deprem bölgelerinde inşa edilen konutlar, modern standartlara uygun şekilde tasarlandı. Yapılar, olası afetlere dayanıklı mimari ile dikkat çekerken, ailelerin ihtiyaçlarına yönelik konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Proje kapsamında, birçok depremzede aile için teslimatlar hızla devam ediyor.

Yeni evlerine yerleşen ailelerin memnuniyeti, afet sonrası yapılan çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.