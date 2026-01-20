Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş pozisyon üretmekte zorlanmazken, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. 21. dakikada Orkun Kökçü’nün pasında Abraham’ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta Bilal başarılıydı. 36 ve 42. dakikalarda El Bilal Touré ile Cerny’nin girişimlerinde de gol sesi çıkmadı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Kayserispor da etkili ataklar geliştirdi. 54. dakikada Mane’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ersin Destanoğlu kritik bir kurtarış yaptı. Cardoso’nun 58 ve 64. dakikalardaki şutları ise auta gitti. Beşiktaş 70. dakikada Orkun Kökçü ile gole çok yaklaşsa da savunma çizgi üzerinden topu çıkardı.

Mücadelenin son anlarında baskısını artıran Beşiktaş, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+5. dakikada Orkun Kökçü’nün sağ kanattan yaptığı ortada El Bilal Touré altıpas gerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Üst direğe de çarpan top ağlara giderken Tüpraş Stadyumu adeta yıkıldı: 1-0.

Bu golle Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılırken, Kayserispor son dakikada yıkıldı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Salih Uçan dk. 79), Orkun Kökçü, Rashica (Cengiz Ünder dk. 71), Cerny (Jota dk. 79), El Bilal Touré, Abraham (Devrim Şahin dk. 90+10)

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek (Carole dk. 77), Furkan Soyalp (Semih Güler dk. 89), Benes, Mane (Burak Kapacak dk. 89), Mendes (Görkem Sağlam dk. 73), Cardoso (Talha Sarıarslan dk. 89), Onugkha

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Gol: El Bilal Touré (dk. 90+5)

Sarı Kartlar: Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş); Furkan Soyalp, Benes, Radomir Djalovic, Bilal Bayazıt (Kayserispor)