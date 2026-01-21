Erdoğan, Türk bayrağına yönelik saldırılara sert tepki göstererek, “Bayrağımıza uzanan kirli elleri muhakkak bulacak, hesabını o hainlerden mutlaka soracağız” dedi.

Konuşmasına salondaki coşkuya teşekkür ederek başlayan Erdoğan, “Sevdanız için, salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu heyecanınız, 86 milyonun umutlarını çoğalttığı gibi bizim de azmimizi artırıyor. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Meclis çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirten Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu şekilde hareket ediyoruz. CHP jet sosyetesinin ne devletle ne emeklilerle ilgileri olmadığını çok iyi biliyoruz. Yönettikleri belediyelerde emekçilere düzenli ödeme yapmayanların, kendi personeli görev yaparken tropikal adalarda keyif çatanların, belediyeleri iflasa sürükleyenlerin kimler olduğunu benim milletim, benim emeklim gayet iyi biliyor” diye konuştu.

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeye de değinen Erdoğan, “Malum en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifinin Genel Kurul çalışmaları başladı. En kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. Dolar bazında 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak” dedi.

Emeklilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık. Emekliler bizim başımızın tacıdır. Bugüne kadar emeklilerimizi sahipsiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Biz meydanlarda vaat verip, göreve gelince rantçı olanlara benzemeyiz. Millete hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Rehavete kapılanlara da yer yoktur” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve kredilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “2002 yılında üniversite öğrencilerine verdiğimiz kredi ve burs 45 liraydı. Zaman içinde hem ödemeleri aydan aya yapmaya başladık hem de burs ve kredi miktarını sürekli iyileştirdik. Sadece geçen yıl 34 milyar lira ödeme yaptık. 2026 yılında kredi ve burslarda yüzde 33 oranında artışa gittik. Böylece lisans öğrencileri için burs ve kredi miktarını 4 bin liraya yükselttik. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı olsun” dedi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, son iki haftada önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, “SDG adlı yapı olumlu hiçbir adım atmadı. 10 Mart Mutabakatı’na uymadığı gibi işgal ettiği topraklarda sivillere ve askerlere saldırmayı sürdürdü. Sınırımızda ayrılıkçı bir yapıya asla rıza göstermeyiz. Başarılı operasyonlarından dolayı Suriye ordusunu ve kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ediyorum. Çatışmalar sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda bayrağa yönelik saldırılara bir kez daha vurgu yapan Erdoğan, “Bayrağımıza uzanan kirli elleri muhakkak bulacak, hesabını o hainlerden mutlaka soracağız” diyerek kararlılık mesajı verdi.