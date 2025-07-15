TBMM’de düzenlenen programa siyasetin önde gelen isimleri de büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar arasında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, eski Başbakan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çok sayıda milletvekili, gazi ve üst düzey yetkili yer aldı.

Programda bir konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz’un sıradan bir darbe girişimi değil, uzun yıllar boyunca planlanan ve devleti içeriden çökertmeye yönelik bir ihanet projesi olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "15 Temmuz'dan sonra ehliyet, liyakat ve sadakat çerçevesinde devletin yeniden yapılandırılmasına şahit oluyoruz. Temizliğin yapılmasının ardından, sadakati yalnızca millete olan bireylerin devlet kapılarından içeri girmesi sağlandı" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türk milletinin gösterdiği direnişin, hukukun üstünlüğüne, kurallara dayalı sistem anlayışına ve demokrasiye olan inancın bir göstergesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"15 Temmuz bize bir kez daha gösterdi ki, demokrasiye ve hukuka dayalı toplumsal dayanışma, her türlü gizli yapının karşısında en güçlü kalkandır. Türkiye'deki tüm darbe ve darbe teşebbüslerinin ortak noktası, bu girişimlerin gizli merkezlerce yönlendirilmesidir. Bu yüzden 15 Temmuz'un asıl dersi gizlilik değil, şeffaflıktır. Şeffaflık sadece hesap verebilirliği değil, aynı zamanda demokrasinin kalitesini de artırır."

Konuşmasında Türkiye’nin terörle mücadelesine de değinen Kurtulmuş, "Artık Türkiye, terörden arındırılmış, kardeşliğin ve barışın egemen olduğu bir ülke olma yolunda ilerlemelidir. Milli birlik ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıma zamanıdır" dedi.

TBMM Başkanı ayrıca, 15 Temmuz’un ardından edinilen tecrübeler ışığında yeni bir anayasa ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. "Yeni, çağdaş, kapsayıcı, demokrat ve kuşatıcı bir anayasa yapma mecburiyetimiz vardır" diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle bir anayasa yapalım ki bir daha kimse, anayasadan almaya yetkisi olmayan bir güçle millete efendilik taslamasın. Demokrasi standartlarını öyle bir yükseltelim ki, kimse darbe yapmayı aklının ucundan bile geçirmesin."

Programda, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için dualar edilirken, gazilere de saygı duruşunda bulunuldu. 15 Temmuz’un hafızalara kazınan direniş ruhu bir kez daha hatırlatıldı.