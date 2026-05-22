Finansgündemi.com'da yer alan habere göre küresel ödeme devleri Mastercard ve Visa, hızla artan siber dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla radikal bir karara imza attı. Yapılan resmi açıklamalara göre, 2030 yılına kadar geleneksel kredi kartı numaraları tamamen ortadan kalkacak.

Milyarlarca Dolarlık Vurguna "Token" Freni

Özellikle internetin karanlık köşelerinde (dark web) kart bilgilerinin 5 dolar gibi komik rakamlara satılması, siber güvenliği küresel bir kriz haline getirdi. Nilson Raporu'na göre, önümüzdeki 10 yıl içinde kart dolandırıcılığından kaynaklanan küresel zararın 404 milyar dolara ulaşması bekleniyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) verileri de kredi kartı dolandırıcılığının en yaygın kimlik hırsızlığı türü olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu devasa zararın önüne geçmek isteyen Mastercard ve Visa, çözümü "Tokenization" (Belirteç Tedavülü) ve biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinde buldu.

Yeni Sistem Nasıl Çalışacak?

Yeni dönemde, alışveriş esnasında gerçek kart veya hesap numaranız asla kullanılmayacak. Bunun yerine sistem şu şekilde işleyecek:

Tek Kullanımlık Şifreler (Token): Alışveriş anında, sadece o işleme özel ve rastgele üretilen dijital bir belirteç (token) oluşturulacak.

Kendini Yok Eden Kodlar: İşlem tamamlandığı an bu kod geçerliliğini yitirecek. Dolayısıyla dolandırıcılar bu kodu ele geçirse bile, kod saniyeler içinde kendini yok ettiği için tekrar kullanılması veya dark web'de satılması imkansız olacak.

Biyometrik Onay: İnternetten bir ürün alırken uzun uzun kart bilgisi yazmak yerine, banka uygulamanızdan telefon kilidi açar gibi yüz tanıma (Face ID) veya parmak izi ile saniyeler içinde onay vereceksiniz.

Visa Verileri Umut Verici: Dünya çapında 16 milyardan fazla token ihraç eden Visa, fiziksel mağazalarda bu sistem sayesinde dolandırıcılığın %90, internet alışverişlerinde ise şimdiden %30 oranında azaldığını belirtiyor.

Günlük Hayatımız Nasıl Etkilenecek?

Marketlerde veya mağazalarda yapılan fiziksel temassız ödemelerde tüketiciler büyük bir fark hissetmeyecek. Ancak asıl devrim internet alışverişlerinde yaşanacak. Kartı evde unutma, numarasını yanlış girme veya sitelerin kart bilgilerini sızdırması gibi dertler tamamen ortadan kalkacak.

Geçiş Sürecinde Kendinizi Nasıl Korursunuz?

Sistem 2030 yılına kadar tamamen entegre edilmiş olacak. Uzmanlar, bu süre zarfında tüketicilerin dijital cüzdanlara (Apple Pay, Google Pay vb.) yönelmesini tavsiye ediyor. Çünkü bu cüzdanlar halihazırda arka planda token teknolojisini kullanarak kart numaranızı gizliyor. Ayrıca banka uygulamalarından anlık bildirimleri açmak ve biyometrik doğrulamaları aktif etmek, bu süreçte en büyük savunma kalkanınız olmaya devam edecek.