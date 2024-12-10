Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz"

- "Milletimiz bunca hizmetin ardından bize sandıkta teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil içerde alacağız"

- "Kongre süreçlerimizi yeni yönetimlerin oluşması yanında, bu samimi özeleştiri yapılacağı hale getirmeliyiz"

- "Siyaset kuşkusuz çok yüksek motivasyon gerektiren bir uğraştır ama kendi kendini kandırmak değildir. Bunun için biz asla kendi kendimizi kandırmayacağız"

- "Eksiklerimiz, hatalarımız, zayıf noktalarımızı doğru şekilde tespit edeceğiz. Ardından bunların çözüm yoluna giderek milletimizin gönlünde tahkime gideceğiz"

- "Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren kaldığı gizli saldırılar 2018'den itibaren aleniyet kazanmıştır"

- "FETÖ'nün ihaneti, PKK'nın eylemleri, güneyimizde oynana kanlı olaylar hep bu sürekle bağlantılıdır. Uluslararası siyasette bizi esir alamayanlar ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma politikasına yöneldiler"

- "Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz"

- "Türkiye'yi bugünkü seviyesine nasıl biz getirdiysek mevcut sorunların çözümünü de biz sağlayacağız, ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız"