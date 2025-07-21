LGS birincilerinin büyük çoğunluğunun imam hatip liselerine yerleşmesi üzerinden yapılan tartışmaları "ahlaksız iftira kampanyası" olarak nitelendiren Erdoğan, bu durumun imam hatip düşmanlığından kaynaklandığını savundu.

Erdoğan, “Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır. Hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Bu çocuklara niye hakaret ediyorsunuz? Bu kadar başarı sağlamış olan yavruları nasıl olur da fotoğraf kareleriyle hedef gösterirsiniz? Bu çok büyük bir terbiyesizliktir,” ifadelerini kullandı.

“Sınav güvenliği konusunda çok hassasız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınav güvenliğine yönelik eleştirileri de reddederek, Türkiye’nin bu konuda yüksek bir güvenlik standardına sahip olduğunu söyledi. “LGS’deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil. Sağdan soldan destek verilmiş iddiaları tamamen yalan ve iftira,” dedi.

Erdoğan, bazı muhalefet çevrelerinin imam hatip liselerini kasıtlı olarak hedef aldığını ileri sürerek, “İmam hatip okullarının akademik başarıları özellikle fen ve sosyal bilimler alanında artıyor. Bu da bazı kesimleri rahatsız ediyor,” şeklinde konuştu.

“Çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilenmelidir”

Şaibe iddialarının, daha 12-13 yaşındaki masum çocukların emeklerine gölge düşürdüğünü belirten Erdoğan, muhalefetin bu söylemleriyle toplumu kutuplaştırdığını dile getirdi. “Çamur at izi kalsın anlayışı ile siyaset yapılmaz. Bu çocuklar zihinlerinin hakkıyla, bileklerinin emeğiyle bu başarıyı elde ettiler,” diyen Erdoğan, bu söylemlerle sosyal medyada hedef gösterilen çocuklardan ve ailelerinden kamuoyu önünde açıkça özür dilenmesi gerektiğini vurguladı.