Gabar’da Rekor Üretim: 2 Milyar Dolarlık Petrol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar’daki çalışmaların meyvesini verdiğini belirterek, “Muhalefetin alay konusu yaptığı bu bölgede günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Bugüne dek toplam 26 milyon varilin üzerinde üretim yaptık. Değeri 2 milyar dolara yaklaştı” açıklamasında bulundu. Türkiye genelindeki günlük petrol üretiminin Mart 2025 itibarıyla 135 bin varile ulaştığını belirten Erdoğan, “Kısa süre içinde Gabar'daki hedefimiz olan günlük 100 bin varile de erişeceğiz” dedi.

Sakarya Gaz Sahası’ndan 2028 Hedefi: 40 Milyon m³ Günlük Üretim

Doğalgaz konusunda da önemli gelişmelerin altını çizen Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası’nda ilk fazın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Şu anda 12 kuyudan günlük 9.5 milyon metreküp gaz üretildiğini, bu miktarın 4 milyonu aşkın haneye ulaştığını söyledi. 2026’da günlük 20 milyon metreküp, 2028’de ise 40 milyon metreküplük üretim hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, “Bu hedefe ulaşırsak konutlardaki doğal gaz ihtiyacının tamamı yerli kaynaklardan karşılanacak” dedi.

Somali ve Asya Açılımı: Yeni İşbirlikleri Yolda

Erdoğan, Somali’de yürütülen 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerinde sona gelindiğini, olumlu sonuç alınması halinde sondaj aşamasına geçileceğini belirtti. Somali ile yapılan üretim paylaşım anlaşmaları kapsamında 16 bin kilometrekarelik 3 kara alanında da çalışmalar sürecek. Ayrıca, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Türkmenistan’la yürütülen enerji işbirliklerine dikkat çekti.

Akkuyu’da İlk Elektrik Bu Yıl, Tam Kapasite 2028’de

Erdoğan, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu’da deneme üretiminin bu yıl sonu başlayacağını duyurdu. İlk reaktörün inşasının tamamlandığını ve 2028’de tam kapasiteyle çalışmasının hedeflendiğini vurguladı. Akkuyu NGS’nin devreye girmesiyle yıllık 7 milyar metreküplük doğalgaz ithalatının önüne geçileceğini, bunun da yılda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını ifade etti.

“Türkiye Enerjide Güvenli Liman”

Avrupa’nın yaşadığı enerji krizlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin enerji güvenliğinde bölgesel bir merkez haline geldiğini söyledi. “2002’den bu yana attığımız adımlar sayesinde bugün enerji krizlerinde Türkiye güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. Altyapımızı kurduk, stratejimizi oluşturduk. Enerji alanında artık yeni bir ligdeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin enerji stratejilerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik açılımlar açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. “Küresel enerji güvenliğine katkı sağlayan bir Türkiye inşa ediyoruz” dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin sadece enerji ithalatçısı değil, aynı zamanda üretici ve tedarikçi olarak dünya enerji denkleminde söz sahibi bir ülke olma iddiasını güçlendiriyor.