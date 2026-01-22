Bakan Uraloğlu, Trabzon’da TOKİ konutlarının kura çekimi programına katıldı. Kura öncesinde konuşan Uraloğlu, son gelişmelerin “terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, bu süreci provoke etmeye çalışanlara karşı kararlılık mesajı verdi. Bayrağa yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Kürt kardeşlerimizle aramıza kimse engel koyamaz, kimse aramızı açamaz” ifadelerini kullandı.

500 bin konutla en az 2 milyon kişiye güvenli yuva

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen “Ev Sahibi Türkiye” vizyonuna değinen Bakan Uraloğlu, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinin yürütüldüğünü söyledi. TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konutun inşa edildiğini hatırlatan Uraloğlu, “500 bin sosyal konutla en az 2 milyon vatandaşımız güvenli, modern ve afetlere dirençli evlere kavuşacak” dedi.

Trabzon’a 66,2 milyar liralık TOKİ yatırımı

Trabzon’daki 3 bin 734 konut için 46 bin 237 başvuru yapıldığını açıklayan Uraloğlu, dar gelirli vatandaşların uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olacağını, kira-konut dengesinin sağlanacağını ifade etti. Ülke genelinde 5 milyon 242 bin geçerli başvuru bulunduğunu aktaran Uraloğlu, şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu ailelerin öncelikli olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, TOKİ’nin Trabzon’a güncel rakamlarla yaklaşık 66,2 milyar liralık yatırım yaptığını belirterek, “Toplamda 12 bin 78 konut, 887 iş yeri, stadyum, camiler, millet bahçeleri, hükümet konakları ve çok sayıda sosyal donatı hayata geçirildi” dedi. 500 bin konut kampanyası kapsamında Trabzon merkez ilçeler ile Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra’da 3 bin 734 konut inşa edileceğini aktaran Uraloğlu, konutların yüzde 30’unun 1+1, yüzde 30’unun 65 metrekare 2+1 ve yüzde 40’ının 80 metrekare 2+1 olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla birlikte, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.