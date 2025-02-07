Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da 6 Şubat depremi anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Adıyaman’ın tüm ilçe ve köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bugün sahabeler şehri Adıyaman’dayız. Hepimizin kalbinde büyük yaralar açan 6 Şubat depremlerinin 2. seneidevriyesindeyiz. Asrın felaketinde hayatını kaybeden 53 bin 737 kardeşlerimizin her birini rahmetle yad ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böyle afetlerden korusun. Dün pençe kilit operasyonunda şehit olan binbaşı Murat Kemal Yetişen’e de Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Sadece bu illerdeki insanımızı değil 85 milyon vatandaşımızı derinden etkilendi. 11 ilimizde 2,5 milyon vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Deprem ülkemize doğrudan 104 milyar dolar dolaylı olarak ta 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden sabırla çalıştık. Depremin ilk saatlerinden itibaren 650 bin personeli deprem bölgesine gönderdik. Hızla enkaza koşan ekiplerimiz tek yürek tek bilek oldu. O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla devlet nerede diyenlere devlet işte burada diyerek cevabımızı güçlü bir biçimde verdik. Devleti teslim edilen konut ve işyerleriyle okullarla hastanelerle verilen teşviklerle gösterdik. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yıkıntılarla dolan sokaklarımız, şehirlerimiz bugün yeniden çiçekleniyor" dedi.



"Deprem bölgesinde 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladık"

"Ankara ve İstanbul’daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere aynaya bakmadan bize ne yaptınız diyenlere bazı rakamları hatırlatmak istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın bir çok gelişmiş ülkelerinde enkaz kaldırma çalışmaları bile yıllar sürerken biz birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. 24 Ocak'ta 201 bininci konutumuzu hak sahibine teslim ettik. Son iki yılda deprem bölgemizde 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve işyerimizi de hızla bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yılsonuna kadar toplam 453 bin konut yapacak evine girmeyen işyerine kavuşmayan tek bir vatandaşımız bırakmayacağız. Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu kanalizasyon ve yağmursuyu hattını komple yeniliyoruz. Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 42,5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. Bölgede hizmet veren sağlık tesislerine ek olarak 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurduk. Sağlık alanında bölgemizde 58 milyar liralık toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası devam ediyor. Bin yataklı Hatay Şehir Hastanesi ile bin yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesinin projesi bitti. İnşallah yıl içinde de ihaleleri yapılacak" dedi.



Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için adeta bir yargı seferberliği başlatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bine yakın hakim ve savcı olmak üzere yaklaşık 10 bin personel deprem şehirlerinde görevlendirdik. Bölgede toplam 697 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettik. 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu konutunu 2025 yılı yatırım programımıza aldık. Bunlardan 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutunun inşası sürüyor. 13 adliye, 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp 71 personel konutu binamızı da inşaat öncesi hazırlıkları devam ediyor. 11 ilimizde 6 Şubat öncesinde eğitim öğretim faaliyetleri 11 bin 567 okuldaki 119 bin 200 derslikte devam etmekteydi. Bugün itibariyle derslik sayımız 132 bin 168’e ulaştı. Depremde bin 295 okul 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. Orta hasarlı 134 okul ve bin 537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. Halihazırda 717 okul ile 13 bin dersliğin yapımı 115 okul ve bin 582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları Eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların sonunda bin 241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak 249 okul 3 bin 119 dersliğin güçlendirmesini tamamlayacağız. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 arttırarak 6 Şubattan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız" diye konuştu.



"8 ilde 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun ihalesi tamamlanarak çalışmalara başlandı"

"8 ilde 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun ihalesi tamamlanarak çalışmalara başlandı" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Deprem konutlarının bağlantı yollarının yapımına devam ediyoruz. Bin 275 kilometre uzunluğunda demiryolu hattımızın bin 62 kısmının onarım çalışmaları bitti. Hatay havalimanın uçuş pisti hasar görmüştü. Bu pistin yapım çalışmaları sürüyor. 163 noktaya ücretsiz uydu terminali ile kablosuz erişim noktaları kurduk. Haberleşme altyapıları için işletmecilerin gerekli planlamaları yaparak yaklaşık bin 400 adet kalıcı baz istasyonu kurmalarına yardımcı olduk. Deprem bölgesindeki işletmelerin sanayi kalkınma yatırım teşvikleri KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri gibi pek çok alanda yanında olduk. Depremden etkilenen 11 ilimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağladık. 9 ilimizde 34 adet sanayi alanı ilan ettik. Bölgede 204 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 50 bin 774 kişiye istihdam sağlayacak teşvik belgesi düzenledik" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adıyaman özelinde şimdiye kadar eğitim 55 derslik yaptık sağlıkta 350 yataklı kadın doğum ve çocuk hastası bitti. 50 yataklı Çelikhan acil durum hastanesini tamamladık. Adıyaman merkez yeni devlet hastanesini bu yılın sonuna kadar teslim ediyoruz. 27 bin 433 konut toplamda 31 bin 406 konut teslim ettik. Kalanlarını da yılsonuna kadar teslim edeceğiz. Sincik-Malatya Adıyaman-Çelikhan yolunun da ihalelerini gerçekleştirerek yapım çalışmalarını başlattık. 9 ayrı karayolu projemizin çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Bedava ev sözü verip buhar olup uçtular"

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin deprem politikasını eleştirerek, "Devletimiz tüm birim ve kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. Biz deprem bölgelerimizi sadece yıl dönümlerinde hatırlayanlardan laf üretenlerden değil, taş üstüne taş koyanlarındanız. Muhalefetinde en azından yönettikleri belediyelerden reklama ayırdıkları mesaiyi kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza yardım etmesini bekliyoruz. Bu işler yılda 2 kere gelip buralarda konuşmakla olmaz sürekli eleştirerek sürekli yapılan işlere çamur atarak muhalefet edilmez. Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı ihya ve inşa sürecini 2 yılda altından kalkarak imza attık. Ana Muhalefet partisinin genel başkanları ise seçimden önce geldiler bedava ev sözü verip buhar olup uçtular. Depremde dahi hiçbir projeleri yoktu. Medya ve sosyal medyadan yüksek perdeden konuşanların çoğu ise deprem bölgesinin yollarını unuttu. Biz ise ilk günden beri deprem bölgesinden elimizi çekmedik" diye konuştu.



"Biz sarsılsakta yıkılmayan bir milletiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürdük. Hak sahibi vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşuyor. Evlatlarımız yeni yapılan deprem konutlarında huzur ve güvenle büyüyecek. Kayıplarımızın hatırası yüreğimizde her zaman yaşayacak. Biz büyük bir millet güçlü bir devletiz. Felaketlerin bizi yıldırmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz sarsılsakta yıkılmayan bir milletiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep beraber mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



"Evine girmeyen tek bir depremzede bırakmayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaşanan felakette hayatını kaybeden şehitlerimizi özlemle yad ediyorum. Depremin 2. günü Cumhurbaşkanımız aradı. Bana, ‘Murat hazır ol, bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz’ dedi. Bugün tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırıldığını gördükçe devletimizle gurur duyuyoruz. 6 Şubat Türk tarihinin en uzun ve en soğuk gecesiydi. Millet olarak bu afete muhteşem bir dayanışmayla cevap verdik. Varsa yoksa milletimizin geleceği dedik. Her depremzede çocuğu kendi çocuğumuz gördük. 100 binlerce yeni yuva kurduk. 453 bin konutu süratle yapacağız evine girmeyen tek bir depremzede bırakmayacağız. Yenilenmemiş kent merkezi bırakmayacağız. 11 ildeki nüfusun 5’te 1’ini yeni yuvasına yerleştireceğiz. 7 gün az 24 saati dar göreceğiz ve durmadan çalışacağız. Durmadan dinlenmeden çalışacağımıza huzurunuzdan söz veriyorum. Bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.