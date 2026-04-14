Cumhurbaşkanı Erdoğan, bireyden aileye, aileden millete uzanan yapının en küçük halkasında yaşanacak bir zafiyetin uzun vadeli toplumsal sorunlara yol açabileceğini belirterek, “Aileye yönelen her saldırı, milletin ve devletin omurgasını hedef alır. Bu nedenle ailevi değerlerin muhafazasını bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz” dedi.

“Aile, toplumun mukavemet merkezidir”

Konuşmasında ailenin toplumdaki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ailenin hem değerlerin taşıyıcısı hem de toplumsal direncin kaynağı olduğunu ifade etti. Son yıllarda dünya genelinde aile yapısının çeşitli tehditlerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Erdoğan, bu sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Bağımlılıklar en büyük tehditler arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle bağımlılık türlerinin aile yapısını tehdit eden başlıca unsurlar arasında yer aldığını belirtti. Tütün, alkol ve uyuşturucunun yanı sıra sanal bahis, kumar ve sosyal medya bağımlılığının da hızla yayıldığını kaydetti.

Dijitalleşmeyle birlikte yeni risk alanlarının ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, “Ekran bağımlılığı, sonsuz kaydırma ve algoritma tuzakları özellikle çocuklarımız üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor. Siber zorbalık ve zararlı içerikler de ciddi tehditler arasında” diye konuştu.

“Bağımlılığın ekonomiye maliyeti 78 milyar dolar”

Bağımlılıkların yalnızca birey ve aile sağlığını değil, ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Erdoğan, bu alanın yıllık maliyetinin yaklaşık 78 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Devlet ve toplum birlikte mücadele etmeli

Bağımlılıkla mücadelenin sadece devlet politikalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil olması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda Yeşilay gibi kuruluşların çalışmalarının önemine değindi.

Aile politikalarında yeni dönem

Erdoğan, 2024 yılında Nüfus Politikaları Kurulu’nun kurulduğunu ve 2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, 2026-2035 döneminin ise “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak planlandığını açıkladı. Bu süreçte aileyi güçlendirmeye yönelik destek ve teşviklerin artırılacağını belirtti.

Program sonunda yarışmaya katılan ekipleri tebrik eden Erdoğan, ortaya çıkan fikirlerin politika üretim sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.