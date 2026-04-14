Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Netanyahu’nun ifadelerinin “seviyesiz ve küstah” olduğunu belirterek, bunun yalnızca siyasi bir çıkış değil, aynı zamanda “derin bir meşruiyet krizinin dışavurumu” olduğunu ifade etti.

“Türkiye iftiralarla sarsılmaz”

Bahçeli, Türkiye’nin dış kaynaklı söylemlerle yönünün değiştirilemeyeceğini vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti; kirli ağızların iftiralarıyla sarsılacak, ucuz propagandalarla istikameti belirlenecek bir devlet değildir” dedi. Netanyahu’nun sözlerinin hakikatle bağının kopuk olduğunu savunan Bahçeli, bu tür açıklamaların muhatabından çok sahibinin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdiğini dile getirdi.

“Bölgesel istikrarsızlığın kaynağı”

İsrail yönetimini sert sözlerle eleştiren Bahçeli, Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek, İsrail’in politikalarını “bölgesel istikrarsızlığın temel unsurlarından biri” olarak tanımladı. Netanyahu’nun açıklamalarını ise “siyasi değil, panik halinin ürünü” şeklinde değerlendirdi.

“Erdoğan’a yönelik sözler Türkiye’yedir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerin doğrudan Türkiye’ye yöneldiğini belirten Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen hadsiz dil; Türk devletinin egemenlik haklarına, milletimizin onuruna yapılmış bir saldırıdır” dedi.

“Cumhur İttifakı kararlılıkla yolunda”

Bahçeli, açıklamasının sonunda Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını vurgulayarak, Türkiye’nin uluslararası alandaki duruşunun hedef alındığını savundu. “Türkiye, her türlü kirli senaryonun karşısında dimdik durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye’nin artan diplomatik gücü ve özellikle mazlum coğrafyalar lehine yükselttiği sesin bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirterek, Netanyahu’nun açıklamalarının bu rahatsızlığın bir yansıması olduğunu ileri sürdü.