Enel S.p.A., EPDK’nın 2022 yılında verdiği ön lisans iptali kararının, Türkiye ile İtalya arasında 2004 yılında yürürlüğe giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID) nezdinde Türkiye'ye karşı tahkim davası açmıştı.

Ancak EPDK’nın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen iki yılı aşkın hukuk mücadelesi Türkiye lehine sonuçlandı. Uluslararası hakem heyeti, davacının tüm iddialarını oy birliğiyle reddederek EPDK’nın karar ve uygulamalarının hem Türk Hukuku’na hem de uluslararası hukuk standartlarına uygun olduğuna hükmetti.

"EPDK'nın işlemleri hukuki zemine tam uyumludur"

Kararı değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uluslararası hakem heyetinin aldığı bu kararla Türkiye enerji piyasasında hukuki güvenliğin ve adil rekabetin bir kez daha teyit edildiğini söyledi. Yılmaz, “Bu kararla enerji piyasalarımızın adil yapısı ve hukuki güvenliği uluslararası makamlarca da tescillenmiştir. Yerli-yabancı fark etmeksizin yükümlülüklerini yerine getirmeyen yatırımcıların lisansları iptal edilir. Bu konuda kimseye ayrıcalık tanınamaz” dedi.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“EPDK olarak ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine kararlılıkla yürürken, yatırımcılara güvenli ve öngörülebilir bir piyasa sunmaya devam ediyoruz. Ancak yatırım kurallarına uymayan her girişimin karşısında dururuz. Uluslararası hukukun da bu duruşumuzu desteklemesi memnuniyet verici. Bu başarıda emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olmak üzere, kurumumuzun ilgili daireleri ve bizi temsil eden hukuk ekibine teşekkür ediyorum.”

Karar, Türkiye’nin enerji piyasasına duyulan uluslararası güvenin pekişmesine katkı sağlarken, yatırımcılara da açık ve net bir mesaj verdi: Türkiye'de enerji yatırımları şeffaf, kurallı ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir.