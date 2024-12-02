Genel kargo, parsiyel ve komple taşımacılık alanlarında uzmanlaşmış olan Enveroğlu Uluslararası Taşımacılık, operasyonlarını Mersin ve Hatay’daki depoları üzerinden yönetmektedir. Enveroğlu Uluslararası Taşımacılık; donmuş gıda, yaş sebze ve meyve taşımacılığı alanında Türkiye, İspanya ve Portekiz arasında uluslararası taşımacılık hizmeti sunmaktadır.

Gerçekleştirilen teslimat törenine Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Enveroğlu Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Gencer katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ertuğrul Erkoç, "Tırsan olarak, patent şampiyonu ödüllü Ar-Ge merkezimizde, müşterilerimizin güncel ihtiyaçlarına göre; şasisinden üst yapısına, havalandırma sisteminden donanımlarına kadar yeniden tasarladığımız ve 1 milyon km testlerle performansı ve dayanıklılığı garantilenen Tırsan Buz Frigo ürün ailesini sektörün hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Lojistik sektöründe güvenilir bir ortak olarak öne çıkan Enveroğlu Taşımacılık’ın, Tırsan Buz Frigo araçları sayesinde soğuk zincir taşımacılığında operasyonel verimliliğini ve gücünü daha da artıracağını biliyoruz. İş birliğimizin uzun yıllar devam başarıyla devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

TIRSAN’IN ÜRÜN KALİTESİNDEN ÇOK MEMNUNUZ

Enveroğlu Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Gencer, törende yaptığı konuşmada, "Tırsan’ın ürün kalitesinden çok memnunuz. Türkiye’den İspanya ve Portekiz’e taşımacılık yapan firmamız, filosunda 50 adet Tırsan Perdeli ve son teslimatla birlikte 5 adet Tırsan Frigo treyler bulundurmaktan kıvanç duyuyor. Şirketimiz hedeflerine ulaşırken, Tırsan’ın sağladığı güvenilirlik ve treylerlerin yüksek ikinci el değeri sayesinde, en iyi yatırım markası olduklarını biliyoruz. Tırsan ile yürüttüğümüz iş birliğini, satış ve satış sonrası hizmet kalitesiyle daha da pekiştirdik’’ ifadelerini kullandı.

Gencer, Tırsan treylerlerin Avrupa hattında kullanılmasının, 2.80+20 cm iç yükseklik avantajı sağladığını ve bu avantajdan fazlasıyla faydalandıklarını belirtti.

TIRSAN BUZ FRİGO ÖZELLİKLERİ

Tırsan Frigo, standart olarak 500 L alüminyum mazot tankı, çelik yemek dolabı, takım dolabı, paslanmaz su deposu, bir adet yedek lastik ve sepet tipi stepne taşıyıcı sunar.

Tırsan Frigo, yüksek izolasyon standardı GRP (Cam Takviyeli Poliester) poliüretan panelle üretilen, yüksek izolasyon ile soğuk zincir sektöründe öncüdür. Yan paneller ve bağlantı noktalarına uygulanan çekme testinde 11.5 kN mukavemet performansı göstererek dayanıklılığını kanıtlayan Tırsan Frigo, en yüksek izolasyon standardını yıllar boyu güvenle kullanmanız için geliştirilmiştir.



Araç, standartta 7,2 Tonluk Forklift Kapasitesi dayanımlı kaymaz su geçirmez alüminyum ile kaplı en güçlü tabanı panel-zemin birleşiminde alüminyum yan panel koruma ile daha da güçlendirilmiştir.



KTL kaplı deveboynu şasinin zeminle entegrasyonu, güçlü bir temel oluştururken iç alanın maksimum kullanımını sağlayarak, maksimum iç net yükseklik ile en yüksek taşıma hacmi sunuyor. ATP, FRC ve Pharma sertifikalarına da sahiptir, CodeXL ve ADR ile uyumludur.