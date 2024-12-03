Eğitim ve Sanatı Birleştirdi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir’de meslek hayatına başlayan Melek Alkış, bir yandan da Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümünü bitirdi. Halen aynı üniversitede yüksek lisans çalışmalarını sürdüren Melek öğretmen, resim sevgisiyle psikolojik danışmanlık deneyimini birleştirerek öğrencilerine sanat terapisi uyguluyor.

“Zorluklar Engel Değil”

Engeli sebebiyle zaman zaman güçlüklerle karşılaştığını belirten Melek öğretmen, bu durumun kendisini olumsuz etkilemediğini ifade ediyor. Ailesinin ve çevresinin desteği sayesinde özgüvenini geliştirdiğini belirten Alkış, şunları söyledi:

“Doğuştan engelli bireyim. İlkokul ve ortaokul yıllarım arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin desteğiyle oldukça güzel geçti. Kendimi tanımak istediğim lise dönemimde psikolojiye ilgi duymaya başladım. Psikolojik danışmanlığı seçtim, ancak resim yeteneğimden de vazgeçemedim. Bu iki alanı birleştirerek ileride sanat terapisi yapabileceğim bir atölye kurmak istiyorum.”

Sanat Terapisi ile Farkındalık Oluşturuyor

Öğrencilerle arasındaki iletişimin güçlü olduğunu vurgulayan Melek öğretmen, rehberlik çalışmalarında resimden faydalandığını dile getiriyor. Grup terapilerinde çizimler üzerinden duyguların yorumlandığını ifade eden Alkış, “Resimler, öğrencilerin iç dünyalarını ifade etmelerine olanak sağlıyor. Bu da terapide oldukça değerli bir süreç” dedi.

“Farklılığım Bir Farkındalık Yarattı”

Öğrencilerinin kendisini dışarıdan biri gibi görmediğini, bu durumun aralarındaki bağları güçlendirdiğini belirten Melek öğretmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerimle çok mutluyum. Beni güler yüzle karşılıyorlar. Belki de farklılığım bir farkındalık yaratıyor. Bu, onlar için bir ilham kaynağı olabilir. Mesleğimi çok seviyorum ve severek yapmaya devam edeceğim.”

Melek öğretmen, azmi ve sevgisiyle hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine ilham vermeye devam ediyor. Sanatı ve psikolojiyi harmanlayarak hayallerini gerçekleştirme yolunda ilerliyor.