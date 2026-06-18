Kurul, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakırken, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü ancak jeopolitik gelişmeler ve küresel emtia fiyatlarındaki oynaklığın risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

TCMB, küresel ekonomide özellikle Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları ve tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Bu gelişmeler nedeniyle birçok ülkenin 2026 büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği ifade edilirken, küresel büyümenin zayıf ve kırılgan görünümünü koruduğu kaydedildi.

Yurt içinde ise sıkı para politikası ve makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle kredi büyümesinde yavaşlama gözlendi. Bireysel ve ticari kredi büyüme oranlarının gerilediğine dikkat çekilen özette, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yönelik sınırlamaların da sıkılaştırıldığı hatırlatıldı.

Ekonomik aktivitenin yılın ilk çeyreğinde yavaşlamaya devam ettiği belirtilirken, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdüğü, çeyreklik büyümenin ise yüzde 0,1 ile sınırlı kaldığı bildirildi. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin de iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ettiği aktarıldı.

Mayıs ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,71 arttığı, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61'e yükseldiği belirtilen özette, ulaştırma hizmetleri, giyim ve işlenmiş gıda fiyatlarının enflasyondaki yükselişte belirleyici olduğu ifade edildi. Buna karşın TCMB, enflasyonun ana eğiliminde mayıs ayında gerileme gözlendiğini ve öncü verilerin bu düşüşün haziran ayında da devam edeceğine işaret ettiğini bildirdi.

Kurul, hizmet enflasyonundaki katılığın sürdüğünü, kira ve ulaştırma kalemlerinin yüksek seviyelerini koruduğunu vurgularken, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,9'a yükseldiğini kaydetti.

Toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'de sabit bırakılırken, gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde korundu.

TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma yaşanması halinde ilave sıkılaştırma adımlarının atılabileceği mesajını verdi. Kurul ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülerin dışında gelişmeler yaşanması durumunda ek makroihtiyati tedbirlerin devreye alınacağını bildirdi.