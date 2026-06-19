Son dönemde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseliş gösteren altın fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan diplomatik ilerlemenin ardından yönünü aşağı çevirdi. Yatırımcılar, Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamaların ardından faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini fiyatlamaya başladı.

Piyasalarda oluşan bu görünümle birlikte gram altın ve diğer altın türlerinde geri çekilme yaşandı.

19 Haziran 2026 güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın Alış: 6.202,80 TL Satış: 6.203,66 TL

Çeyrek Altın Alış: 10.189 TL Satış: 10.316 TL

Yarım Altın Alış: 20.345 TL Satış: 20.585 TL

Tam Altın Alış: 40.948,74 TL Satış: 41.755,89 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 40.619 TL Satış: 41.106 TL



Uzmanlar, önümüzdeki günlerde Fed yetkililerinden gelecek yeni açıklamalar ile küresel jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor. Özellikle dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareketlilik, altın yatırımcılarının yakından takip ettiği başlıca göstergeler arasında yer alıyor.