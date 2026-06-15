Tarafların barış anlaşmasına vardığını açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari geçişlere açılacağının duyurulması, enerji ve emtia piyasalarında dengeleri değiştirdi. Resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılması bekleniyor.

Jeopolitik risklerin azalacağı beklentisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi zayıflarken, altın ve diğer değerli metallerde satışlar hızlandı. Buna karşılık küresel borsalar, enerji maliyetlerinde düşüş ve ticaret yollarının normalleşeceği beklentisiyle yükselişe geçti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün kesintisiz devam edeceği yönündeki endişeleri de büyük ölçüde azalttı.

Borsa İstanbul da küresel iyimserlikten payını aldı. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak yatırımcısına güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

Enerji Piyasalarında İlk Tepki Petrol Cephesinden Geldi

Son aylarda savaş riski nedeniyle yükselen petrol fiyatları, anlaşma haberinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Analistler, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının arz endişelerini azaltacağını ve petrol piyasasında oynaklığın düşebileceğini belirtiyor.

Brent petrol gün ortasında 83 dolar seviyelerinde işlem görürken, enerji maliyetlerinin gerilemesinin küresel enflasyon üzerinde de olumlu etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Altın Güvenli Liman Özelliğini Bir Miktar Kaybetti

Savaş ve belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilk tercihi olan altın, diplomatik çözüm haberleri sonrasında kar satışlarıyla karşılaştı. Uzmanlar, anlaşmanın kalıcı hale gelmesi durumunda altındaki yükseliş ivmesinin bir süre zayıflayabileceğini, ancak merkez bankalarının alımları ve küresel ekonomik risklerin fiyatları desteklemeyi sürdürebileceğini ifade ediyor.

Piyasaların Gözü 19 Haziran'da

Piyasalar şimdi gözünü İsviçre'de yapılacak resmi imza törenine çevirmiş durumda. Anlaşmanın detaylarının netleşmesi, yaptırımların geleceği ve enerji koridorlarının nasıl işleyeceği önümüzdeki günlerde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak. Uzmanlara göre barış sürecinin kalıcı hale gelmesi halinde petrol ve altın tarafında yeni dengeler oluşurken, hisse senedi piyasalarında risk iştahının güçlenmesi bekleniyor.

Gün Ortası Öne Çıkan Fiyatlar

Gram Altın: 6.433 TL

Çeyrek Altın: 10.518 TL

Cumhuriyet Altını: 42.784 TL

Ons Altın: 4.323 Dolar

Brent Petrol: 83,47 Dolar

Gümüş: 105 TL

Küresel piyasalarda yönü belirleyecek asıl unsur ise 19 Haziran'daki imza töreninin ardından tarafların anlaşma maddelerini ne ölçüde hayata geçireceği olacak. Diplomasi sürecinin başarıyla ilerlemesi halinde, savaş endişelerinin gölgesinde kalan dünya ekonomisinin yeni bir normalleşme dönemine girmesi bekleniyor.