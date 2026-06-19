Görüşmelerin ardından “Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Anlaşma” hayata geçirildi. Anlaşma, iki ülke arasında şehircilik, kentsel tasarım ve planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı hedefliyor.

Bakan Murat Kurum, anlaşmanın imza törenine ilişkin yaptığı değerlendirmede, iş birliğinin hem Türkiye ile Kırgızistan arasındaki stratejik ilişkileri daha da güçlendireceğini hem de Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki deneyim ve birikimini daha görünür hale getireceğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Anlaşması” imzalandı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile Bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından, şehircilik ve kentsel planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek ‘Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Anlaşma’yı imzaladık. Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sunacak bu anlaşmanın; iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, özellikle güvenli, modern ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.