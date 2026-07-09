Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 1,77, işçilik maliyetleri ise yüzde 2,04 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 28,62, işçilik endeksi yüzde 32 artarak işçilik maliyetlerindeki yükselişin malzeme fiyatlarının üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bina inşaatı maliyetlerinde artış sürdü

Bina inşaatı maliyet endeksi mayıs ayında aylık yüzde 1,96, yıllık ise yüzde 28,56 arttı. Bu dönemde bina inşaatlarında malzeme maliyetleri aylık yüzde 2,08, işçilik maliyetleri yüzde 1,75 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 26,93, işçilik endeksi yüzde 31,34 artış kaydetti.

Bina dışı yapılarda maliyet artışı daha yüksek

Karayolu, köprü, altyapı ve benzeri bina dışı yapılarda ise maliyet artışının daha yüksek olduğu görüldü. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 1,60, yıllık bazda ise yüzde 34,06 yükseldi.

Bu grupta malzeme maliyetleri aylık yüzde 0,85, işçilik maliyetleri yüzde 3,08 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 33,91, işçilik endeksi ise yüzde 34,34 artış gösterdi.

Mayıs ayı verileri, inşaat sektöründe maliyet baskısının devam ettiğini ortaya koyarken, özellikle işçilik giderlerindeki yükselişin sektörün toplam maliyetleri üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini gösterdi.