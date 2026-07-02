Ticari gayrimenkul portföyünü yüksek nakit akışı üreten ve değer artış potansiyeli yüksek varlıklarla güçlendirmeyi hedefleyen Z GYO, Ankara’da stratejik bir yatırıma imza attı. Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen "Hizmet Destek Alanındaki Otel Yapısının Açık Artırma Usulü ile Satış İhalesi" kapsamında en yüksek teklifi veren Z GYO, ihaleyi 200.000.000 TL (KDV hariç) bedelle kazandı. Şirket, Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı Özel Durum Açıklaması ile ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda satış sürecinin Z GYO uhdesinde kesinleştiğini bildirdi.

OSB’lerin Konaklama ve İş Dünyası İhtiyacına Doğrudan Cevap

Bu satın alma, Z GYO’nun organize sanayi bölgelerinde seçici ve ölçeklenebilir bir büyüme alanı olarak konumlandırdığı "sanayi otelleri" konseptinin başlangıç projesi olma özelliğini taşıyor. Şirket, iş odaklı ve tekrarlayan talep yapısı sayesinde bu yatırımı; sürdürülebilir nakit akışı sağlayan, lokasyon avantajı yüksek ve operasyonel olarak verimli bir model olarak değerlendiriyor.

Geliştirilecek olan sanayi oteli; bölgedeki sanayiciler, çalışanlar, lojistik unsurlar, tedarikçiler ve iş ortakları için konaklama, toplantı, yeme-içme ve tamamlayıcı hizmet ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayan stratejik bir merkez olacak.

Uluslararası Markalarla İş Birliği ve 1,5 Milyar TL Değer Artış Potansiyeli

Z GYO, bu vizyoner projeyi uluslararası standartlarda hizmet sunan ve kurumsal müşteri talebine doğrudan cevap verebilecek nitelikteki güçlü küresel otel markaları ile iş birliği yaparak hayata geçirmeyi planlıyor.

Yatırımın tamamlanması ve faaliyete geçmesiyle birlikte, mevcut fizibilite çalışmaları ve bölgesel piyasa göstergeleri ışığında, şirketin portföy değeri üzerinde yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesinde ilave bir değer artışı potansiyelinin oluşması öngörülüyor. Düzenli kira ve işletme geliri modeli sayesinde Z GYO, uzun vadeli pay sahibi değerini maksimuma çıkarmayı hedefliyor.

"Yeni OSB Yatırımlarının Önünü Açacak"

Z GYO, uygun lokasyon, fizibilite ve finansman koşullarının oluşması halinde, önümüzdeki dönemde farklı organize sanayi bölgelerinde de benzer sanayi oteli yatırımlarını portföyüne kazandırarak bu konsepti Türkiye genelinde ölçeklendirmeyi hedefliyor.

İhale kapsamındaki sözleşme imzaları ve taşınmazın devir işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek olup, proje geliştirme, finansman ve marka iş birliği süreçlerine ilişkin yeni gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edecektir.