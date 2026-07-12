Açıklamada, ruhsat süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığı iddia edilerek, yaşanan sorunların faturasının ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara kesildiği öne sürüldü. İlgili kurumlara defalarca başvuruda bulunduklarını belirten mağdurlar, bugüne kadar sorunlarının çözüme kavuşmadığını ve yeterli destek göremediklerini ifade etti.

Mağdurlar, yetkililerin yaşanan süreç karşısında sessiz kaldığını savunarak, sorumluların gerekli adımları atmasını talep etti. Yıllardır devam eden belirsizliğin sona ermesini isteyen grup, mağduriyetlerinin giderilmesi ve hukuki sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Basın açıklamasında dile getirilen iddialara ilişkin Atış Yapı veya Nilüfer Belediyesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Taraflardan gelecek açıklamalar haberimize eklenecektir.