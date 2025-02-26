Büyük İlgi Gören Kampanya

İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’de toplam 25 projeyi kapsayan kampanya, ev sahibi olmak isteyenlerden yoğun talep gördü. Vatandaşlar, kampanya hakkında bilgi almak için Emlak Konut GYO’nun web sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerine büyük ilgi gösterdi.

Kampanyanın duyurulmasının ardından 213 bin 409 kişi bilgi almak için başvuru yaptı.

bilgi almak için başvuru yaptı. Müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi.

geldi. Satış ofislerini ziyaret eden kişi sayısı 13 bini aştı .

. Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları projeleri en çok ilgi görenler arasında yer aldı.

3 Farklı Finansman Modeli Sunuluyor

Emlak Konut GYO, kampanya kapsamında konut alıcılarına üç farklı ödeme modeli sunarak finansal esneklik sağlıyor: