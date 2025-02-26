Büyük İlgi Gören Kampanya
İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’de toplam 25 projeyi kapsayan kampanya, ev sahibi olmak isteyenlerden yoğun talep gördü. Vatandaşlar, kampanya hakkında bilgi almak için Emlak Konut GYO’nun web sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerine büyük ilgi gösterdi.
- Kampanyanın duyurulmasının ardından 213 bin 409 kişi bilgi almak için başvuru yaptı.
- Müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi.
- Satış ofislerini ziyaret eden kişi sayısı 13 bini aştı.
- Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları projeleri en çok ilgi görenler arasında yer aldı.
3 Farklı Finansman Modeli Sunuluyor
Emlak Konut GYO, kampanya kapsamında konut alıcılarına üç farklı ödeme modeli sunarak finansal esneklik sağlıyor:
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Peşinatsız Azalan Taksit Modeli
- Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunuluyor.
- Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar taksit seçeneği bulunuyor.
- Taksitler her ay azalıyor, böylece ödeme süreci kolaylaşıyor.
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İlk 12 Ay Ödemesiz Model
- İlk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor.
- Alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında kazanç sağlıyor.
- Aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.
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Leasing Destekli Finansman Modeli
- Peşinat ödemeden veya esnek peşinat seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı sağlanıyor.
- Emlak Katılım Bankası ile iş birliği içinde konut kredisi desteği sunuluyor.
- 120 aya kadar vade imkânı ile uygun ödeme planları oluşturulabiliyor.