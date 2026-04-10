Henüz SPK onayından geçmeyen izahname inceleme aşamasında bulunurken, nihai onayın ardından halka arz detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yetkililer, yatırımcıların kararlarını yalnızca SPK tarafından onaylanacak nihai izahnameye göre vermesi gerektiğini vurguluyor.

Konsorsiyumda Güçlü Aracı Kurumlar

Halka arz sürecinde üç büyük aracı kurum liderlik üstleniyor: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti BBVA Yatırım ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. Bu iş birliği, sürecin geniş yatırımcı kitlesine ulaşmasını hedefliyor.

Kaynak Kullanım Planı Netleşti

Halka arzdan elde edilecek gelirin dağılımı da planlandı. Buna göre:

%50–60: Yatırım finansmanı

%20–25: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

%20–25: Özkaynak yapısının desteklenmesi

Bu dağılım, bankanın büyüme stratejisini ve finansal dayanıklılığını artırmaya yönelik bir yapı sunuyor.

Büyüme ve Dijitalleşme Odaklı Strateji

Emlak Katılım, halka arzla birlikte sadece sermayesini güçlendirmeyi değil; aynı zamanda dijitalleşme, teknoloji yatırımları ve reel sektöre sağlanan finansman katkısını artırmayı hedefliyor. Banka, katılım finans ilkeleri çerçevesinde şeffaflık ve sürdürülebilirlik odağını koruyarak hem yerli hem de yabancı yatırımcı tabanını genişletmeyi planlıyor.

Gerçekleşmesi halinde halka arzın, bankanın kurumsal yapısını daha da güçlendirmesi ve Türkiye’de katılım finans sektörüne yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.