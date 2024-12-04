İşte bankaların sunduğu güncel fırsatlar:

Albaraka Türk

Promosyon Miktarı : 15.000 TL’ye kadar

: 15.000 TL’ye kadar EFT/Havale Ücretleri : Ücretsiz

: Ücretsiz Faiz Oranı : %49,00 (en yüksek)

: %49,00 (en yüksek) Günlük Faiz: Mevcut

Denizbank

Promosyon Miktarı : 20.000 TL’ye kadar

: 20.000 TL’ye kadar EFT/Havale Ücretleri : Ücretsiz

: Ücretsiz Faiz Oranı : %50,00 (en yüksek)

: %50,00 (en yüksek) Günlük Faiz: Mevcut

Garanti BBVA

Promosyon Miktarı : 15.000 TL’ye kadar

: 15.000 TL’ye kadar EFT/Havale Ücretleri : Ücretsiz

: Ücretsiz Faiz Oranı : %49,00 (en yüksek)

: %49,00 (en yüksek) Günlük Faiz: Mevcut

ING

Promosyon Miktarı : 20.000 TL’ye kadar

: 20.000 TL’ye kadar EFT/Havale Ücretleri : Ayda 3 kez ücretsiz

: Ayda 3 kez ücretsiz Faiz Oranı : %52,00 (en yüksek)

: %52,00 (en yüksek) Günlük Faiz: Mevcut

İş Bankası

Promosyon Miktarı : 12.000 TL’ye kadar

: 12.000 TL’ye kadar Kredi Kartı Aidatı : Yok

: Yok Nakit Çekim: Diğer banka ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz

Bankaların sunduğu bu fırsatlar, emeklilere yalnızca promosyon ödemeleriyle sınırlı kalmayıp ücretsiz işlem avantajları ve yüksek faiz oranları gibi ek faydalar da sağlıyor. Emeklilerin promosyon tekliflerini değerlendirirken kendi ihtiyaçlarına en uygun bankayı seçmeleri önem taşıyor.