İşte bankaların sunduğu güncel fırsatlar:

Kasım 2024 Enflasyon Rakamları Açıklandı: TÜFE Yıllık %47,09, Yİ-ÜFE Yıllık %29,47 Arttı Kasım 2024 Enflasyon Rakamları Açıklandı: TÜFE Yıllık %47,09, Yİ-ÜFE Yıllık %29,47 Arttı

Albaraka Türk

  • Promosyon Miktarı: 15.000 TL’ye kadar
  • EFT/Havale Ücretleri: Ücretsiz
  • Faiz Oranı: %49,00 (en yüksek)
  • Günlük Faiz: Mevcut

Denizbank

  • Promosyon Miktarı: 20.000 TL’ye kadar
  • EFT/Havale Ücretleri: Ücretsiz
  • Faiz Oranı: %50,00 (en yüksek)
  • Günlük Faiz: Mevcut

Garanti BBVA

  • Promosyon Miktarı: 15.000 TL’ye kadar
  • EFT/Havale Ücretleri: Ücretsiz
  • Faiz Oranı: %49,00 (en yüksek)
  • Günlük Faiz: Mevcut

ING

  • Promosyon Miktarı: 20.000 TL’ye kadar
  • EFT/Havale Ücretleri: Ayda 3 kez ücretsiz
  • Faiz Oranı: %52,00 (en yüksek)
  • Günlük Faiz: Mevcut

İş Bankası

  • Promosyon Miktarı: 12.000 TL’ye kadar
  • Kredi Kartı Aidatı: Yok
  • Nakit Çekim: Diğer banka ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz

Bankaların sunduğu bu fırsatlar, emeklilere yalnızca promosyon ödemeleriyle sınırlı kalmayıp ücretsiz işlem avantajları ve yüksek faiz oranları gibi ek faydalar da sağlıyor. Emeklilerin promosyon tekliflerini değerlendirirken kendi ihtiyaçlarına en uygun bankayı seçmeleri önem taşıyor.