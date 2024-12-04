İşte bankaların sunduğu güncel fırsatlar:
Albaraka Türk
- Promosyon Miktarı: 15.000 TL’ye kadar
- EFT/Havale Ücretleri: Ücretsiz
- Faiz Oranı: %49,00 (en yüksek)
- Günlük Faiz: Mevcut
Denizbank
- Promosyon Miktarı: 20.000 TL’ye kadar
- EFT/Havale Ücretleri: Ücretsiz
- Faiz Oranı: %50,00 (en yüksek)
- Günlük Faiz: Mevcut
Garanti BBVA
- Promosyon Miktarı: 15.000 TL’ye kadar
- EFT/Havale Ücretleri: Ücretsiz
- Faiz Oranı: %49,00 (en yüksek)
- Günlük Faiz: Mevcut
ING
- Promosyon Miktarı: 20.000 TL’ye kadar
- EFT/Havale Ücretleri: Ayda 3 kez ücretsiz
- Faiz Oranı: %52,00 (en yüksek)
- Günlük Faiz: Mevcut
İş Bankası
- Promosyon Miktarı: 12.000 TL’ye kadar
- Kredi Kartı Aidatı: Yok
- Nakit Çekim: Diğer banka ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz
Bankaların sunduğu bu fırsatlar, emeklilere yalnızca promosyon ödemeleriyle sınırlı kalmayıp ücretsiz işlem avantajları ve yüksek faiz oranları gibi ek faydalar da sağlıyor. Emeklilerin promosyon tekliflerini değerlendirirken kendi ihtiyaçlarına en uygun bankayı seçmeleri önem taşıyor.