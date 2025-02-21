EKK Toplantısında Konu Olacak mı?

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,74'lük zammın ardından, emekli ikramiyesi ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında emekli ikramiyesi zammının gündeme gelip gelmeyeceği ise hala netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, EKK toplantısının ekonomi politikalarıyla ilgili olduğunu, emekli ikramiyelerinin ise bu toplantının konusu olmadığını belirtti.

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Faruk Erdem, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yılki yüzde 50’lik artışa paralel olarak, emekli maaşlarına yapılan zam oranına göre hesaplandığında ikramiyenin 3 bin 472 liraya çıkabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, 2024 yılı enflasyonunun yüzde 44.38 çıkması durumunda, emekli ikramiyesi 4 bin 331 liraya yükselmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca, aynı oranda bir artış yapılırsa, ikramiyenin 4 bin 500 lira civarına çıkması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili kesin bir açıklama için ise yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.