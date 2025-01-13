BUDO’dan İptal Edilen Seferler:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BUDO yetkilileri, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini takip etmeleri ve yolculuk planlamalarını buna göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hava şartlarının seferlerdeki olası etkilerine ilişkin detaylı bilgi BUDO’nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebilecek.