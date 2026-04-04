Elektrik tarifelerinde üretim ve dağıtım maliyetlerindeki yükseliş gerekçe gösterilerek farklı abone gruplarına değişen oranlarda zam yapıldı. Buna göre mesken aboneleri için elektrik fiyatı yüzde 25 artarken, alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler sektöründe bu oran yüzde 17,5 olarak belirlendi. Orta gerilim sanayi aboneleri için yüzde 5,8, tarımsal faaliyetler için ise yüzde 24,8 oranında artış uygulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte aylık 100 kWh elektrik tüketen bir konut abonesinin faturası 323,8 TL’ye yükseldi.

Doğalgaz tarafında da benzer bir artış dikkat çekti. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından açıklanan toptan satış fiyatları doğrultusunda, konut tüketicileri için doğalgaz fiyatlarına ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Sanayi tüketicilerinde bu oran yüzde 18,61 olurken, elektrik üretim santralleri için yüzde 19,42 seviyesinde artış gerçekleşti.

Ayrıca yeni dönemde konut kullanıcıları için kademeli fiyat uygulamasına geçildiği de bildirildi. Bu sistemle birlikte tüketim miktarına göre farklı tarifelerin uygulanması öngörülüyor.

Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki küresel artışın iç piyasaya yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtirken, yapılan düzenlemenin hem hane halkı hem de üretim maliyetleri üzerinde etkili olacağına dikkat çekiyor.