Yeni yatırımlar kapsamında filoya katılan araçlardan biri, soğutuculu olarak yapılandırılan Double Deck (çift katlı) frigorifik treyler oldu. Bu treyler, özellikle donmuş ve hassas ürünlerin aynı anda daha yüksek hacimle taşınmasına imkân tanırken, çift katlı yapısı sayesinde yükleme verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. İç hacmin daha etkin kullanılması, operasyonel maliyetlerde avantaj sağlarken, ürünlerin farklı katmanlarda düzenli ve güvenli şekilde taşınmasına olanak sunuyor.

Filoya eklenen bir diğer grup ise soğutuculu (frigorifik) standart treylerler oldu. Avrupa standartlarında üretilen bu dorseler; yaklaşık 13.60 metre uzunluk, 2.48 metre iç genişlik ve 2.60–2.70 metre iç yükseklik ölçülerine sahip olup, 33 Euro palet kapasitesi ile yüksek hacimli taşımalar için ideal bir çözüm sunuyor. Güçlü izolasyon panelleri ve yüksek performanslı soğutma sistemleri sayesinde, ürünlerin taşıma süresince sabit sıcaklıkta korunmasını sağlayarak soğuk zincirin kesintisiz devam etmesine katkı sunuyor.

Murat Lojistik’in filosuna dahil ettiği bu yeni araçların tamamı ATP (Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs) ve FRC (Frigorifique Renforcé Classe C) sertifikalarına sahip. Bu belgeler, özellikle uluslararası taşımacılıkta soğuk zincirin kesintisiz korunmasını garanti altına alırken, gıda ürün taşımalarında yasal gerekliliklerin eksiksiz karşılandığını gösteriyor.

Gerçekleştirilen bu yatırım ile Murat Lojistik, hem yurtiçi hem de uluslararası operasyonlarında kapasite, güvenlik ve verimlilik standartlarını daha da yukarı taşırken; müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini güçlendirmeyi sürdürüyor.