Enerji depolama, günümüzde güneş ve rüzgâr gibi stabil olmayan (intermittent) yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Elektrik altyapı sektöründe çeyrek asırlık deneyime sahip EKOS Electric, bu doğrultuda koruma ve otomasyon sistemleri ve kompakt elektrik sistemleriyle sürdürülebilir enerji arzının önünü açan ileri teknoloji ve yüksek mühendislik uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor. Elektrik üreticilerine, şebeke operatörlerine, endüstriyel ve ticari tesislere elektrik altyapı teknolojileri alanında ürün, proje ve hizmetler sunan EKOS Electric, geniş bir uygulama alanında modern enerji depolama çözümleri sunuyor.

EKOS, lityum iyon teknolojilerinin yanı sıra yeni teknolojilerle çözümlerini sürekli olarak geliştiriyor. Enerji üretimi ve sistem sürekliliğini artırırken, müşterilerinin geri dönüşlerinin de doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre çözümler sunuyor.

Güneş ve rüzgâr santrallerine yönelik verimlilik ve kâr artırıcı çözümler sunan EKOS, yatırımların geri dönüşünü en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. AVM’ler, mağazalar ve iş merkezleri gibi ticari alanlarda da dizel jeneratörlerin yerine yeşil jeneratör çözümleri sunuyor ve enerji tasarrufunu artırıyor. Çatı güneş sistemleri ile entegre batarya depolama çözümleri, güneş enerjisinden maksimum fayda sağlıyor. EKOS ayrıca ‘peak shaving’, ‘demand response’, ‘frekans regülasyon’ ve yan hizmetler gibi uygulamalarla şebeke destekleme çözümleri sunuyor.

‘Enerji sektöründeki dönüşümün önünü açmaya devam edeceğiz’

EKOS’u farklı kılacak unsurlar arasında trafo ve hücre üretimindeki deneyimleri, enerji otomasyonu, elektronik ve gömülü sistemler Ar-Ge yetkinlikleriyle anahtar teslim çözümler sunma becerilerinin öne çıktığını söyleyen EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş şöyle konuştu: “Yatırımcılarımıza ve müşterilerimize kapsamlı ve bütünsel enerji çözümleri sunarak, sektördeki liderliğimizi sürdürürken, yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanında sağladığımız yenilikçi çözümlerle geleceğin enerji sistemlerini inşa ediyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımız ve güçlü üretim kapasitemizle, enerji sektöründeki dönüşümün öncüsüyüz. Çeyrek asırdır ülkemizin enerji arzının sürekliliğini sağladık; sağlamaya da devam edeceğiz.”

Stratejik iş birlikleriyle performansını artırıyor

Teknoloji alanında EMS, BMS ve batarya hücreleri konularında işbirlikleri yaparak müşterilerine en etkin çözümleri sunmayı hedefleyen EKOS, bu bağlamda teknoloji ortakları uluslararası oyuncular ile iş birliği yaparak, enerji depolama sistemlerinin performansını artıracak.

EKOS, Sakarya ve Balıkesir’deki kendi tesislerinde özgün batarya modül, paket, batarya kabin, batarya konteyner (5MWh) ve all-in-one çözümlerinin üretimini gerçekleştirerek pazarda yer alacak. Uluslararası standartlarda üretilen yerli batarya paket ve kabin çözümleriyle, 50kWh – 600kWh arası kabin çözümleri, 300kWh – 3MWh arası all-in-one endüstriyel çözümler ve >3MWh şebeke çözümleri sağlayacak.