DFDS, merkezi İstanbul'da bulunan ve 3.700 kişiyi istihdam eden Türkiye’nin önde gelen ulaşım ve lojistik şirketi olan Ekol Lojistik'in uluslararası kara taşımacılığı ağının satın alımını tamamladı.

DFDS CEO'su Torben Carlsen konu hakkında yaptığı açıklamada; “Bu, Türkiye'ye altı yılda yaptığımız ikinci büyük yatırım ve bu satın alma Türkiye pazarının potansiyeline olan güçlü inancımızı yansıtıyor. Türkiye, DFDS için stratejik öneme sahip ve Ekol'ün uluslararası kara taşımacılığı ağının satın alınması, Türkiye'nin bir üretim merkezi olarak sürekli büyümesini desteklerken, güvenilir ve verimli bir taşımacılık altyapısı sunma kabiliyetlerimizi de büyük ölçüde artırıyor.” dedi.

Ekol Lojistik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul ise; “Ekol Lojistik'in uluslararası kara taşımacılığı ağının uzun süredir iş ortağımız olan DFDS'e devredilmesi stratejik ve mantıklı bir karar. Tüm çalışma arkadaşlarım adına, bu sürecin tamamlanmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Artık yeni bir büyüme hikayesi başlıyor.” dedi.

DFDS Türkiye Lojistik Başkanı Jeppe Skivild’de konu hakkında; “Avrupa ve Türkiye'yi birbirine bağlayarak işimizi ve müşterilerimize sunduğumuz çözümleri genişletmeye devam ederken, Ekol Uluslararası Taşımacılık'taki harika ekiple çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

2019 yılında yapılan uzun vadeli müşteri anlaşmasıyla Ekol Uluslararası Taşımacılık’ın DFDS’in Akdeniz’deki deniz yolu yük taşımacılığı kapasitesine erişim sağlayan bir iş ortaklığı bulunuyor.

Stratejik uyum

Bu satın alma, DFDS'in yükleri römorklarda deniz, kara ve demir yoluyla taşıma ve tamamlayıcı lojistik çözümleri sunma odaklı ulaşım ağı stratejisiyle tamamen uyumlu.

Ekol Uluslararası Taşımacılık'ın DFDS operasyonlarına eklenmesi, DFDS'in Akdeniz’deki deniz yolu yük taşımacılığı ağına karayolu taşımacılığını ekleyerek Kuzey Avrupa’da halihazırda sunulan başarılı deniz ve kara yolu iş modelini bu bölgede genişletmesine olanak sağlıyor.

Bu gelişme, Türkiye ve Avrupa arasında ticaret yapan tüm DFDS müşterilerine uçtan uca taşımacılık, lojistik çözümleri ve gümrük hizmetlerine erişim sağlayacak.