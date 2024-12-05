Eğitim Harcamalarının GSYH İçindeki Payı Arttı

2023 yılında eğitim harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı %4,3'e yükseldi. Bu oran 2022 yılında %3,9 seviyesindeydi. Devletin eğitim harcamalarının GSYH'ye oranı da %3,1'den %3,6'ya çıktı.

En Fazla Artış İlkokul ve Okul Öncesinde

Eğitim düzeylerine göre yapılan harcamalarda, 2023 yılında en büyük artış %109 ile ilkokul, ardından %107,2 ile okul öncesi eğitimde görüldü. Bu iki alan, özellikle öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımların arttığını gösteriyor.

Yükseköğretim Öne Çıkıyor

Devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların %34,4'ü yükseköğretime ayrıldı. Ortaöğretim ise %21,4 pay ile ikinci sırada yer aldı. Özel eğitim kurumlarının harcamalarında ise yükseköğretim %41,4’lük oranla ilk sırada yer alırken, ortaöğretim %32,2 pay aldı.

Eğitim Harcamalarının Finansmanında Devletin Rolü Büyük

Türkiye’de 2023 yılında yapılan toplam eğitim harcamalarının %83,5’i devlet tarafından finanse edildi. Hanehalklarının eğitim harcamalarına katkısı %7,9 seviyesinde kaldı.

Öğrenci Başına Harcama %95 Arttı

2023 yılında öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 49 bin 45 TL’ye yükseldi. Bu rakam, 2022 yılında 25 bin 143 TL idi. Eğitim düzeyleri arasında öğrenci başına en yüksek harcama 84 bin 759 TL ile yükseköğretimde yapıldı.

Ortaöğretimde Harcamalar Zirvede

Öğrenci başına harcamaların en fazla arttığı eğitim düzeyi %110,5 ile ortaöğretim oldu. Okul öncesi eğitimde de %106,5 artış kaydedildi. Bu oranlar, özellikle bu eğitim kademelerinde yapılan yatırımların hız kazandığını gösteriyor.

Türkiye'nin eğitim harcamalarında yaşanan bu rekor artış, eğitime verilen önemi ve yapılan yatırımların büyüklüğünü ortaya koyuyor. Ancak, hanehalklarının eğitim masraflarına katkısının düşük kalması, devlet destekli harcamaların önemini daha da artırıyor. Eğitim sisteminin kalitesini artıracak bu yatırımların uzun vadeli etkileri merakla takip edilecek.