15 Haziran 2026 tarihinde evinde yaşamını yitiren İrtem'in sol kolunda üç adet iz tespit edildiği belirtilirken, bu durumun ardından aile üyeleriyle yapılan görüşmelerde Tayland gezisindeki maymun ısırığı olayının ortaya çıktığı kaydedildi.

Avukat Gökkoyun, konuya ilişkin uzmanlarla yapılan değerlendirmelerde maymun ısırıklarının enfeksiyon ve sepsis gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin öğrenildiğini belirtti. Bu gelişme üzerine savcılığa başvuruda bulunularak, otopsi incelemesinde söz konusu ihtimalin de araştırılması talep edildi.

Yetkililer tarafından ölüm nedenine ilişkin incelemeler sürerken, otopsi raporunda yer alacak bulguların olayın aydınlatılmasında belirleyici olması bekleniyor.

Maymun Isırığı Hangi Hastalıklara Yol Açabiliyor?

Uzmanlara göre maymun ısırıkları, sadece fiziksel yaralanmaya değil, bazı ciddi enfeksiyonlara da neden olabiliyor. Isırık sonrası oluşan açık yaralardan bakteriler ve virüsler insan vücuduna geçebiliyor. Tedavi edilmediği durumlarda bazı enfeksiyonlar hayati risk oluşturabiliyor.

Kuduz Riski

Kuduz vakaları maymunlarda nadir görülse de, özellikle Güneydoğu Asya'da vahşi hayvan temaslarında kuduz ihtimali tamamen göz ardı edilmiyor. Hastalık belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse yüzde 100 ölümcül seyrediyor.

Bakteriyel Enfeksiyonlar ve Sepsis

Maymunların ağız florasında bulunan çeşitli bakteriler, ısırık sonrası ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Enfeksiyonun kana karışması durumunda "sepsis" adı verilen ve organ yetmezliğine kadar ilerleyebilen tablo gelişebiliyor.

Herpes B Virüsü

Özellikle makak türü maymunlarda görülebilen Herpes B virüsü, insanlarda çok nadir rastlansa da enfekte olması halinde beyin ve sinir sistemi üzerinde ağır hasara yol açabiliyor. Tedavi edilmeyen vakalarda ölüm oranının yüksek olduğu belirtiliyor.

Tetanos

Açık yaralanmalarda ortaya çıkabilen tetanos, kas spazmları ve sinir sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle hayvan ısırıklarından sonra tetanos aşı durumu da kontrol ediliyor.

Uzmanlar, maymun veya diğer vahşi hayvanların ısırması halinde yaranın hızla temizlenmesi, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli aşı ile tedavilerin uygulanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.