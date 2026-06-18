Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre süreç, eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve avukat Ali Alper Alpoğlu'nun şikâyeti üzerine başlatıldı. İddiaya göre Altaylı'nın köşe yazılarında stadyumun resmi adını bilinçli şekilde "Kobani Stadyumu" olarak kullanması üzerine hukuki girişimde bulunuldu.

Spor sunucusu Elis Buse Araç'ın paylaştığı bilgilerde, Altaylı hakkında 6222 sayılı Kanun çerçevesinde "seyirden yasaklanma" tedbiri kararı verildiği öne sürüldü. Kararın uygulanması halinde Altaylı'nın belirli bir süre boyunca stadyumlara ve spor müsabakalarının oynandığı alanlara giriş yapamayacağı belirtildi.

Öte yandan konuya ilişkin resmi makamlardan veya Fatih Altaylı cephesinden henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu kararın kapsamı, süresi ve hukuki gerekçeleri konusunda net bilgiler bulunmuyor.

6222 Sayılı Kanun'un 18. maddesinde yer alan "seyirden yasaklanma" tedbiri, spor müsabakalarıyla bağlantılı olarak işlenen bazı fiiller nedeniyle kişilerin stadyum ve spor alanlarına girişlerinin engellenmesini öngörüyor. Kanun, spor alanlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlıyor.