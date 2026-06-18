Mahkeme, 30 Haziran 2025 tarihli çekle ilgili olarak "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihli çek nedeniyle ise aynı suç kapsamında 19 milyon 987 bin TL adli para cezası verdi.

Kararda ayrıca Haluk Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına da hükmedildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, karşılıksız işlem gördüğü belirtilen iki çekin toplam tutarı yaklaşık 70 milyon TL olarak kaydedildi. Kararın ardından tarafların istinaf yoluna başvurma hakkı bulunuyor.