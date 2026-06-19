CHP İzmir İl Başkanlığında devam eden görev değişikliği krizinde bu kez 'karanfil' gerilimi yaşandı. Yeni atanan Utku Gümrükçü'ye yakın partililerin il binasına getirdiği karanfiller, mevcut başkan Çağatay Güç destekçilerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan arbede sonrası karanfilleri getiren şahıs binadan çıkartıldı.

CHP İzmir İl Başkanlığında sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasının ardından başlayan nöbet eylemi sürerken, il binasında dikkat çeken bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MYK kararıyla atanan Gümrükçü'yü destekleyen bazı partililer, ellerinde karanfillerle il binasına girmek istedi. Ancak binada nöbet tutan ve Çağatay Güç'e destek veren grubun engellemesiyle karşılaşan şahıslar içeri alınmadı. Karanfillerin binaya sokulmak istenmesi üzerine taraflar arasında önce sözlü tartışma, ardından kısa süreli bir arbede yaşandı. Tansiyonun yükselmesi üzerine, elinde çiçek bulunan kişi gruptakiler tarafından binadan dışarı çıkartıldı.

Kapılar kilitlendi

Karanfil krizinin ardından il binasındaki gergin bekleyiş devam etti. Gümrükçü'nün Alsancak'ta görüldüğü ve il binasına geleceği yönündeki iddialar binada hareketliliğe neden oldu. Çağatay Güç destekçileri, il başkanlığının dış kapısını yaklaşık 15 dakika boyunca kilitli tutarak önlem aldı. Gümrükçü'nün binaya gelmemesi üzerine kapılar yeniden açılırken, parti içindeki karara tepki gösteren grupların ilçe teşkilatları bazında başlattığı nöbetin bugün de sürdüğü öğrenildi.

CHP'de kurultay sürecinin ardından 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında İzmir İl Başkanlığı için görev değişikliğine gidilmiş, eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü bu göreve getirilmişti. Kararı doğru bulmadıklarını ve tanımadıklarını açıklayan İzmir'deki parti yetkilileri ile Çağatay Güç, duruma itiraz ederek il binasında nöbet eylemi başlatmıştı. Binadaki bekleyiş sürüyor.