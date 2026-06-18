Elazığ’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık ve sahtecilik olayı yaşandı. Düğün törenlerinin ardından kendilerine takılan takıları bozdurarak borçlarını ödemek veya yatırım yapmak isteyen yeni evli çift, soluğu kuyumcuda aldı. Ancak genç çiftin sevinci, kuyumcu tezgahında adeta bir kabusa dönüştü.

"Tam Anlamıyla Şok Yaşadı, Utancından Kamera Karşısına Çıkamadı"

Kuyumcu Muhammed Özdemir’in iş yerine getirilen çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınlar incelemeye alındı. Yapılan profesyonel kontrollerde, piyasada "merdiven altı üretim" olarak bilinen nizami olmayan ikinci baskı altınlar tespit edildi. Reşat altınlarının ayarının 21’e kadar düşürüldüğü, paketli gram altınlardan iki tanesinin ise tamamen sahte olduğu belirlendi.

Yaşanan mağduriyeti anlatan kuyumcu Muhammed Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi. Kontrol sağladığımızda ne yazık ki altınların çoğunun sıkıntılı olduğunu gördük. Müşterim tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kendisini bilgilendirmek için kamera karşısına davet ettim ama utandığı için çıkmak istemedi ve dışarıya gitti. Bu sıkıntılı ürünlerin hiçbirini bozamayacağımız için hepsini analize gönderilmek üzere kendisine teslim edeceğiz."

Çevre İllerden Gelen Altınlara Dikkat!

Elazığ Kuyumcular Odası yönetimi olarak denetimleri çok sıkı tuttuklarını ve şehir genelinde bu mağduriyetleri en aza indirmek için çalıştıklarını belirten Özdemir, özellikle çevre illerden gelen tam ve cumhuriyet altınlarında bu tarz sorunlarla çok sık karşılaştıklarını vurguladı.

Dükkanlarında kullandıkları analiz makinesi sayesinde hem kendilerini hem de vatandaşı koruduklarını ifade eden Özdemir, hem meslektaşlarına teknolojik altyapı kullanma tavsiyesinde bulundu hem de vatandaşları uyardı: "Vatandaşlarımız düğün takılarını elden çıkarırken veya altın alırken mutlaka bildikleri, güvendikleri ve yetkili kuyumcuları tercih etmeli."