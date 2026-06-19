Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan ile Bitlis'in Ahlat ilçesine tayin olan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Görev yaptığı süre boyunca özellikle sosyal medyada ve kamuoyunda "Barbie Kaymakam" olarak anılan Tuğçe Orhan'ın veda ziyareti dikkat çekerken, görüşmede ilçelerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.



Vali Tavlı, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde bugüne kadar yürüttükleri hizmetlerden dolayı kaymakamlara teşekkür ederek, yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve başarılar diledi.

Burdur Vali Yardımcılığı'na atanan Tuğçe Orhan ile Ahlat Kaymakamlığı görevine getirilen Özgür Kaya, Samsun'daki görev süreleri boyunca kendilerine verilen desteklerden dolayı Vali Tavlı'ya teşekkür etti.