Şekerleme sektöründe 40 yıllık tecrübeye sahip olan Durukan Şekerleme, 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu dönemde şirket, 202 milyon 446 bin TL ciroya ulaşırken, satış gelirlerinin %57’si yurt içi, %43’ü ise ihracat kaynaklı oldu.

31 Mart 2025 itibarıyla şirketin brüt kârı 102 milyon 388 bin TL olarak gerçekleşti. Aynı tarihte toplam aktifler 3 milyar 488 milyon TL’ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. 2024 yılı ilk çeyreğinde 2 milyar 953 milyon TL olan aktifler, bir yıl içinde yaklaşık %18 oranında büyüdü.

Şirketin özkaynakları da artış göstererek 2024 ilk çeyreğinde 1 milyar 895 milyon TL iken, 2025 aynı döneminde 1 milyar 936 milyon TL’ye yükseldi.

“Global açılım için İngiltere’de şirket kurduk”

2025 yılı ilk çeyrek bilanço sonuçlarını değerlendiren Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, “Başarılı bir şekilde tamamladığımız 2024 yılının ardından 2025 yılına da hızlı bir başlangıç yaptık. Elde ettiğimiz finansal sonuçlar da şirketimizin başarısını tescilliyor. Yenilikçi ve lezzetli şekerleme ürünlerimizi dünyanın dört bir yanında tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, Amerika, Asya, Rusya ve Türki Cumhuriyetler dahil olmak üzere 28 ülkeye olan ihracatımız ile her geçen gün yurt dışı pazarlarda gücümüze güç katıyoruz. Şirketimizin yurt dışı pazarlarda etkinliğini artırmak, ihracat faaliyetlerini geliştirmek ve global operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla; İngiltere ve Galler'de, "A2Z CONFECTIONERY LTD" unvanlı yeni bir şirket kurduk. Bu adım, şirketimizin global pazarlardaki büyüme stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği yeni bir yatırım niteliğinde. 31 Mart 2025 tarihinde tescili tamamlanan şirketimiz vasıtasıyla, özellikle İngiltere ve Avrupa pazarlarında daha etkin bir yapı kurulması, lojistik ve dağıtım süreçlerinin optimize edilmesi, yurtdışı satışların artırılması hedefleniyor” dedi.

Katma değerli üretim için yatırımlara devam

Şirketin yatırımları hakkında da bilgi veren Durukan, şöyle devam etti:

“Durukan Şekerleme olarak hem global pazarda hem de yurtiçinde daha rekabetçi bir pozisyon elde etmek için yenilikçi ve katma değerli ürünler üzerine odaklandık. Gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme hedefimiz yolunda yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Şirketimizin faaliyetlerinin ve satışlarının artırılarak sürdürülebilirliği açısından üretilecek yeni yeni ürünler için ihtiyaç duyulacak makine, otomasyon cihazları ve ekipmanlarının temini büyük önem taşıyor. Bu bağlamda yurtdışı menşeili bir firmadan yüksek katma değerli ve inovatif bir ürün üretmek amacıyla 357 bin 975 euro tutarında bir hat sipariş ettik. Devreye alınacak yeni hatlar ile birlikte üretim ve ihracat kapasitemiz de aynı oranda artacaktır.”

Butik çikolata üretim tesisi faaliyette, vegan ürünler yolda

Tüketicilerin sağlıklı ürün arayışı nedeniyle vegan şekerleme ürünlerinin de son dönemde büyüyen bir kategori olduğuna işaret eden Durukan, bu alanda da yatırımlara ve yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Durukan, butik çikolata üretim tesisi yatırımının tamamlanarak faaliyete geçtiğini belirtirken, araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 4 ayrı proje üzerinde ise çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Durukan, vegan çiğnenebilir yumuşak ürün ve prosesinin geliştirilmesi başta olmak üzere global tüketici alışkanlıklarıyla uyumlu ve yeni nesil teknolojilerle harmanlanmış yenilikçi ürünleri tüketiciler ile buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.