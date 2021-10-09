Avrupa Birliği’nden Yunanistan’a göçmen tepkisi: Saygınlığımıza zarar veriyor

AB Komisyonu, Yunanistan ve Hırvatistan sınırlarında sığınmacıların şiddet kullanılarak geri itildiği yönünde medyada yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, sığınmacıların yasa dışı bir şekilde geri itildiği iddialarına karşı Hırvatistan ve Yunanistan'ın soruşturma başlatmasını talep etti.

Johansson Perşembe günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, sığınmacıların kısmen şiddet kullanılarak geri gönderilmelerine dair medyada yer alan haberlerden “derin endişe” duyduğunu ifade etti.

Yunanistan medyasında yer alan habere göre Johansson, “Dış sınırlarımızda şiddetin bir formu uygulanmış gibi görünüyor” şeklinde konuştu. “Bu haberlerin bazıları şoke edici ve çok endişe duyuyorum” diyen Johansson, “Bu tür suçlamalar Avrupa Birliği olarak saygınlığımıza gerçekten zarar veriyor. Yunanistan'ın göçmenleri şiddet kullanarak geri ittiği iddiaları incelenmeli” ifadelerini kullandı.

AB tarafından sağlanan sübvansiyonların da suiistimal edildiğine dair “İnandırıcı işaretlerin” bulunduğunu kaydeden Johansson, AB dış sınırlarında görevlendirilen sınır koruma ekiplerinin kısmen Brüksel tarafından finanse edildiğini söyledi. AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi, bunun da incelemesi gerektiğini vurguladı.

YUNANİSTAN GÖÇ BAKANI MİTARAKİS İLE GÖRÜŞÜLECEK

Johansson, konuyu Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis ve Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile de görüşeceğini kaydetti.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis iddiaları reddederek, sınır korumanın uluslararası ve Avrupa yasaları çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

AB'nin yasa dışı yollardan insanları AB'ye sokmaya çalışan “Suç çetelerinin” hedefi olduğunu belirten Mitarakis “Avrupa'nın sınırlarını korumaya ve bu tür çetelere son vermeye odaklanmayı sürdürdüğümüz için özür dilemeyeceğiz” dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu. Bozinovic, Hırvatistan sınır polisinin yasalara uyduğunu ve yetkilerin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

GERİ İTMELERE SON VERİLMESİ İSTENDİ

Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller partili üyesi Erik Marquart da, Hırvatistan'da geri itmelere son verilmesi gerektiğini söyledi. AB Komisyonu'nun burada “bilerek ve sistematik olarak insan haklarının ihlal edildiğini” görmesi gerektiğini belirten Marquardt, Hırvatistan'ın bu uygulamaya son vermemesi halinde AB Komisyonu'nun hukuki süreç başlatmasını talep etti.

MASKELİ KİŞİLER SIĞINMACILARI DÖVDÜ

Aralarında Spiegel ve ARD'nin de bulunduğu Avrupa ülkelerinden medya kuruluşlarının yaptığı araştırmalar sonucunda yayımladığı videolarda, Hırvatistan sınırında kar maskesi takmış, üniformalarında kimliklerine dair hiçbir işaretin bulunmadığı kişilerin sığınmacıları darp ettiği ve Bosna Hersek'e geri ittiğine dair görüntüler yer aldı.

Söz konusu haberlerde, görüntülerin incelendiği ve söz konusu kişilerin Hırvat müdahale polisi mensupları olduğu iddia edildi. Yunanistan'da da maskeli kişilerin Ege Denizi'nde sığınmacıların botlarını geri ittiği, yapılan araştırmalara göre bu kişilerin sahil güvenlik mensubu olduğu ileri sürüldü.