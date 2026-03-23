Görüşmelerde Öne Çıkan Detaylar

Trump, Witkoff ve Kushner’in İranlı yetkililerle doğrudan temas kurduğunu ve “gerçekten güçlü ve verimli görüşmeler” yapıldığını vurguladı.

“İranlılar benimle iletişime geçti, ben onları aramadım. Karşılıklı olarak bir anlaşma yapmak istiyoruz. Bu gerçekleşirse hem İran hem bölge için mükemmel bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, anlaşma kapsamında İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeyi ve Orta Doğu'da barışı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Telefon Görüşmesi ve 15 Maddelik Plan

Trump, “Bugün muhtemelen İran ile bir telefon görüşmesi daha yapacağız. Nükleer konuda İran’dan geri adım bekliyoruz ve bunu alacağımızı düşünüyorum” dedi. Ayrıca, anlaşmanın İsrail için de uzun vadeli ve güvenli bir barış sağlayacağını belirtti.

Görüşmelerde iki tarafın önemli konularda mutabık kaldığına işaret eden Trump, anlaşmayı “15 maddelik bir plan” çerçevesinde şekillendireceklerini açıkladı.

Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olması durumunda bölgedeki dengeleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı ve Askeri Önlemler

ABD Başkanı, diplomasi başarıya ulaşırsa Hürmüz Boğazı’nın yakında açılacağını söyledi. Ayrıca, görüşmelerin olumlu seyri nedeniyle İran’daki enerji altyapısına yönelik tüm askeri operasyonların beş gün süreyle ertelendiğini belirtti.

Mücteba Hamaney Hakkında Açıklama

Trump, İran’ın yeni liderlik kadrosu ve özellikle Mücteba Hamaney ile ilgili sorulara, “Onun şu an hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Saygı duyulan ve lider bir figürle muhatap oluyoruz” yanıtını verdi.

İsrail Perspektifi

“İran ile anlaşma sağlanırsa İsrail memnun olur mu?” sorusuna Trump, “Bence İsrail de mutlu olacak. Uzun süreli ve güvenli bir anlaşma olacak” cevabını verdi.