Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 333 kilometre menzil ve 180 km/s azami hıza sahip modelin, LOJO EV Group Limited ile yürütülen iş birliği kapsamında geliştirildiği belirtildi.

Ancak bu gelişme, piyasada sadece heyecan değil, aynı zamanda bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle aracın üretildiği belirtilen Samsun’daki tesislere ilişkin kamuoyuna yansıyan herhangi bir üretim görüntüsünün bulunmaması, yatırımcılar arasında tartışma yarattı. “Gerçekten seri üretim mi başladı, yoksa prototip düzeyinde mi?” sorusu öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Öte yandan şirketin borsadaki performansı da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Reeder Teknoloji, 13-15 Eylül 2023 tarihlerinde 9,30 TL’den halka arz edilmiş, kısa sürede 79 TL seviyelerine kadar yükselerek yatırımcısına güçlü bir getiri sağlamıştı. Ancak sonrasında sert bir düşüş yaşayan hisse, yaklaşık bir yıl içinde ciddi değer kaybı yaşadı.

Son verilere göre, “otomobil üretimi” vizyonuyla yatırım yapan birçok yatırımcının portföyü önemli ölçüde erirken, hissedeki kaybın yüzde 70’in üzerine çıktığı ifade ediliyor. Örneğin, bir yıl önce 100 liralık yatırım yapan bir yatırımcının portföy değerinin yaklaşık 24 liraya kadar gerilediği hesaplanıyor.

Uzmanlara göre bu tür durumlarda yatırımcı algısı iki temel faktöre bağlı şekilleniyor: somut üretim kapasitesi ve şeffaflık. Reeder’in elektrikli otomobil hamlesi uzun vadede potansiyel taşısa da, üretim süreçlerine ilişkin daha fazla görsel ve teknik veri paylaşılmaması, güven konusunda soru işaretleri doğurabiliyor.

Peki yatırımcı hayal kırıklığına uğrayabilir mi?

Kısa vadede bu riskin bulunduğu değerlendiriliyor. Çünkü beklenti ile gerçekleşme arasındaki fark açıldıkça, özellikle yüksek fiyatlardan alım yapan yatırımcıların memnuniyetsizliği artabiliyor. Ancak şirketin üretimi gerçekten ölçekleyebilmesi ve satış tarafında somut sonuçlar göstermesi halinde, bu algının yeniden pozitife dönmesi de mümkün görülüyor.

Sonuç olarak, Reeder Teknoloji’nin elektrikli otomobil hamlesi önemli bir eşik olarak görülse de, piyasa tarafında güvenin yeniden tesis edilmesi için “görülebilir üretim” ve “ölçülebilir satış” verilerinin kritik olacağı ifade ediliyor.