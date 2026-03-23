Gün boyunca bölgede büyük bir hareketlilik gözlemlenirken, araçlarla gelen vatandaşlar trafikte aksamalara neden oldu. Otoparkların dolması nedeniyle bazı sürücüler araçlarını gelişigüzel park etmek zorunda kaldı. Yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kuyumcularda en çok talep gören ürünler, küçük gramajlı altınlar oldu. 1 ve 5 gramlık altınlar kısa sürede tükendi; bazı işletmelerde bu ürünlerin temini zorlaştı.

Bugün Kuyumcukent’te gram altın 6.800 TL’den işlem görürken, gümüşün gram fiyatı 105 TL seviyelerinde seyretti.