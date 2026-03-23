Guillou, ABD’nin “teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları” listesine dahil edilmesinin ardından, Fransa’daki ödeme sistemlerinin büyük ölçüde Amerikan altyapısına bağlı olduğunu fark ettiğini belirtti. “Banka kartımız artık çalışmıyor. Amazon’dan sipariş veremiyor, AirBnB üzerinden rezervasyon yapamıyorum. Booking.com’dan otel ayırtmak istediğimde işlemin engelleneceğini anladım” diyen Guillou, günlük yaşamının neredeyse dijital öncesi döneme geri döndüğünü ifade etti.

Yargıç, yaşadığı zorlukları anlatırken, demokratik sistemin bu tür sindirme yöntemleriyle tehdit altında olduğunu vurguladı: “Savcılar dava açmaktan, avukatlar savunma yapmaktan, yargıçlar hüküm vermekten korkuyorsa, parlamenterler yasa yapmaktan, bakanlar da uygulamaktan korkuyorsa artık demokrasi yok demektir.”

Guillou, ABD Hazine Bakanlığı’nın attığı adım sonucu dünyanın en azılı teröristleri ve uyuşturucu kaçakçılarıyla aynı kara listeye alınan 6 UCM yargıcı ve 3 savcıdan biri oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptırımların kaldırılması için bizzat girişimde bulunmasına rağmen Guillou, listeden çıkarılmadı. Guillou, bazı hukukçu arkadaşlarının ABD’de eski Başkan Donald Trump görev süresi dolmadan listeden çıkarılmasının mümkün olmadığını belirttiğini paylaştı. Elysee Sarayı’ndan gelen yanıt ise, Fransız diplomasisinin ABD ile görüşmelerini sürdürdüğünü, ancak Amerikan makamlarının taleplere olumlu yanıt vermediğini gösterdi.

Guillou, Gazze’deki insanlık suçlarına dikkat çeken adımlarının ardından hem kişisel hem de mesleki yaşamında büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.