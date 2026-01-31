Türkiye’nin milli ve özgün SİHA’larını geliştiren Baykar, son üç yıldır dünya İHA ihracat pazarında liderliğini koruyor. 2025’te ulaşılan 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmi, şirketin bugüne kadarki en yüksek ihracat performansı olarak kayıtlara geçti. Baykar, bu başarısıyla Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatında da lokomotif firmalar arasında yer aldı.

Gelirlerin Yüzde 88’i İhracattan

2025 yılında toplam 2,5 milyar dolarlık gelir elde eden Baykar’ın, bu gelirin yüzde 88’ini ihracat oluşturdu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda açıklanan verilere göre Baykar, Türk savunma sanayii ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer alırken, İHA ürün grubu ihracatında ise açık ara liderliğini sürdürdü.

Başlangıçtan Bugüne İhracat Odaklı Büyüme

Tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılında başlattığı İHA Ar-Ge sürecinden bu yana toplam gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. Şirket, 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’de tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Aynı ihracat rakamını 2024 yılında da yakalayan Baykar, bu dönemde gelirlerinin yüzde 90’ını yurt dışı satışlardan sağladı.

Küresel Pazarda Güçlü Konum

2021’den 2024’e kadar Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, 2023’te sektör ihracatının üçte birini, 2024’te ise dörtte birini tek başına gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi konumundaki Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle olmak üzere bugüne kadar toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.