DTS Lojistik, 10 adetlik treyler yatırımını Tırsan’ın Adapazarı Mega Kampüsü’nde gerçekleştirilen tören ile teslim aldı. Törene DTS Lojistik ortakları Selma Çolakoğlu ve Taner Dur, Operasyon Müdürü Naida Aygubova ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Demirci katılım gösterdi.

DTS Lojistik, Avrupa ve Rusya rotasında karayolu ve denizyolu ile komple, parsiyel ve ekspres taşımacılık alternatifleri ile hizmet veriyor. Merkezi Ankara’da bulunan firmanın Şekerpınar’da da bir deposu bulunuyor.

“KUSURSUZ HİZMETİ KUSURSUZ ARAÇLAR İLE SUNUYORUZ”

Gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan DTS Lojistik ortaklarından Selma Çolakoğlu: “DTS Lojistik, genç ve dinamik bir ekipten oluşuyor. Lojistik sektöründe uzun yıllar tecrübe edinmiş, alanında uzmanlaşmış bir ekibi DTS Lojistik çatısı altında topladık. Avrupa ve Rusya rotasında denizyolu ve karayolunda parsiyel ve komple taşıma hizmeti veriyoruz. Uluslararası nakliyede hem yurt içi hem de yurt dışı ayağında operasyonu kendi ağımız içerisinde ilk elden yönetiyoruz. Büyüyen yatırımlarımız ve dinamik ekibimiz ile güvenli ve zamanında taşımanın yanı sıra doğru bilgi akışı, iyi iletişim ve satış sonrası hizmet gücümüz ile müşterilerimize kusursuz operasyonu sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Çolakoğlu’nun ardından sözü alan DTS Lojistik ortaklarından Taner Dur yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sağlam ve uzun sürekli iş birliklerinin iyi ürün ve hizmet ile iyi iletişimden geçtiğini düşünüyoruz. Müşterilerimiz için en güvenli ve verimli taşımacılığı sunarken şeffaf ve samimi iletişimin iş süreçlerimizin büyük bir parçası olduğunu biliyoruz. Hizmet sunarken göz önünde bulundurduğumuz bu faktörleri yatırım yaparken de göz önünde bulunduruyoruz. Filomuzu en kaliteli, güçlü ve verimli araçlarla oluşturuyoruz. Filomuzun tamamı Tırsan’ın güçlü, uzun ömürlü ve verime odaklanmış araçlarından oluşuyor. Müşterilerimiz için kusursuz hizmeti kusursuz araçlar ile sunuyoruz. İş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz.”

Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Demirci, törenin kapanış konuşmasını şu şekilde gerçekleştirdi: “DTS Lojistik ile kurulduğu günden bu yana devam eden iş birliğimizden memnuniyet duyuyoruz. DTS Lojistik Avrupa’dan Rusya’ya kadar geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Tırsan araçları da her türlü coğrafi şart ve iklim altında en yüksek performansı gösterecek şekilde geliştiriliyor, test ediliyor ve onaylanıyor. Onların ihtiyaçlarıyla tam anlamıyla örtüşen, uzun ömürlü araçlarımız ile onların rekabet gücünü artırıyoruz. Avrupa’da Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya gibi kritik noktalarda bulunan yedek parça merkezlerimiz ve geniş servis ağımız ile de ihtiyaç duyabilecekleri her an DTS filosunun arkasındayız.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi-Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi-Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Araçlar, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Ayrıca, şasi ve çelik aksamları standart olarak çinko ve fosfatın yer aldığı kataforez (KTL) kaplama ile pas yürümesine karşı 10 yıl garanti sunar.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği ile maksimum verimlilik sağlar. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sunmaktadır. Ayrıca, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşteriler için doğru çözümdür.